Nova doba slovite nemške znamke: težko pričakovano vozilo zapeljalo na slovenske ceste

Na slovenske ceste je v sredini aprila zapeljala nova Opel Mokka , ki tako ali drugače naznanja novo dobo slovite nemške znamke. Že ob začetku prodaje je na voljo tako s klasičnim kot tudi s popolnoma električnim pogonskim sklopom. Prva izvedenka Mokke je bila v Sloveniji dobro sprejeta, na podlagi ključnih funkcionalnosti pa lahko sklepamo, da tudi s posodobljenim modelom ne bo nič drugače – če ne bolje. Nova Mokka, ki jo odlikujejo čista in drzna oblikovna dovršenost, značilno Oplovo udobje in napredne tehnologije iz višjih segmentov trga, bo na voljo po dostopni ceni. Vozilo ponuja obilje vsega, pri znamki pa poudarjajo, da ne gre samo za nov avtomobil – pravijo, da se prav z njo začne novo obdobje te znamke.

Prva Mokka je na slovenske cesta zapeljalal v letu 2012 in takoj postala prava prodajna uspešnica, na cestah pa prepoznavna in hitro opazna. A samo pomislite – od takrat se je marsikaj spremenilo, kajne? (Tudi) tržni delež priljubljenega segmenta B-SUV je dandanes bistveno večji, takisto in posledično je tudi konkurenca, bera vozil v najbolje prodajanem segmentu pri nas, močnejša, večja. Premočna? Sodeč po videnem, ne bi smela biti.

Opel želi (uspešne) prodajne številke prve izvedenke z novo še izboljšati. Jim bo to uspelo? Obeti so več kot dobri. Slovenci imamo radi športne terence in glede na to, kaj Mokka nudi, ne dvomimo, da bo tudi v novi verziji imela številke (in uporabnike) na svoji strani. Pri nemški znamki zatrjujejo, da Opel Mokka prinaša vse, za kar si prizadeva njihova znamka – danes in v prihodnje. "Je zabavna, učinkovita in radikalno inovativna, saj dovršeno simbolizira vrednote znamke – vznemirljivo, dostopno, nemško," pravi Michael Lohscheller, izvršni direktor enega največjih evropskih proizvajalcev avtomobilov.

Naslednja generacija kompaktne prodajne uspešnice sledi Oplovi filozofiji kompasa in je pionir v vsakem pogledu – z osupljivim oblikovanjem, inovativnimi tehnologijami in učinkovitimi pogonskimi sklopi. Nova Mokka kot prva prinaša Oplov vizir, čisto armaturno ploščo ter preoblikovani blisk in sredinsko nameščeno oznako modela na zadnjem delu.

Že od začetka prodaje bosta na voljo različici z električnim pogonom ali motorjem z notranjim izgorevanjem. Novo Opel Mokko je že možno naročiti, vstopna cena znaša privlačnih 18.990 evrov, za vožnjo brez emisij je cena Mokka-e na voljo od 33.490 evrov naprej (oziroma 28.990 evrov z upoštevanjem subvencije).

Preverite, kaj jo dela posebno na področju dizajna, udobja, varnosti, inovacij in vozne dinamike.

Oblikovna injekcija, a zvestoba nemškim koreninam ostaja

Opel pelje v prihodnost z osupljivim oblikovanjem Mokke. Ta na cesti tako ali drugače izstopa iz možice, pritegne poglede s čudovitimi podrobnostmi in oblikovanjem, ki je prava paša za oči. Druga generacija Mokka-e je bila deležna zajetne oblikovne injekcije, a še vedno ostaja zvesta nemškim koreninam, saj oblika sledi uporabnosti. Vozilo je oblikovno čisto, drzno ter predstavlja vizionarski Oplov pionir prihodnosti.

Nova Mokka je od predhodnice krajša za 12,5 centimetra, a se zaradi dva milimetra daljše medosne razdalje ponaša s prostornostjo potniške kabine. V splošnem novo zasnovo odlikujejo izjemna sorazmerja, natančnost do zadnje podrobnosti, nikjer ni odvečnih "okraskov", drzno zasnovana oblika, značilni kratki previsi in uravnotežena široka drža.

Na prednjem delu nemške lepotice posebej pritegne že omenjeni nezgrešljivi jasen in drzen novi prednji Oplov vizir, ki brezhibno povezuje masko, LED žaromete in na novo zasnovan Oplov emblem z bliskom. Ta bo od zdaj naprej krasil vse prihajajoče modele tega nemškega proizvajalca.

Na tem mestu sicer velja omeniti, da za vse športne navdušence ali tiste, ki radi dodatno izstopate, Opel prvič ponuja Mokko v GS-line različici z izrazito športnim videzom.

Udobje notranjosti, vsestranskost in preudarna mera digitalizacije

Pristop čistosti, natančnosti in osredotočenosti na najpomembnejše ne velja samo za zunanjost, pač pa tudi za notranjost naslednje generacije Mokke. Tudi v kabini se nadaljuje filozofija čistega in jasnega oblikovanja, vozilo pa prepriča s pravo mero digitalizacije v navezi z dobrimi "starimi" krmilnimi gumbi. Palec gor dvigujemo dejstvu, da Opel ni povsem zaprl vrata fizičnim stikalom.

Pri nemški znamki z novo Mokko sicer uporabnikom prvič predstavljajo Oplovo čisto armaturno ploščo. Manj je včasih pač resnično več, dokaz tega pa je nova pregledno razčlenjena razumljiva armaturna plošča, ki vključuje široka zaslona, osredotočena pa je le na najpomembnejše funkcije. Na tisto bistveno, kar voznik dandanes potrebuje. Oplova čista armaturna plošča (Pure Panel) je tehnološko napreden kokpit, ki je resda digitalen, a s preudarno mero. Ta bo uporabniku omogočala večjo osredotočenost na tisto, kar najbolj potrebuje, brez preusmerjanja pozornosti od vožnje. Minimalno število gumbov in krmilnih elementov nudi ustrezno ravnovesje med digitalizacijo in povsem intuitivnim upravljanjem.

In ostalo v kabini? Napredna čvrstost sedežev in preglednost naprej ter napredno udobje v Mokki bodo poskrbeli, da boste potovali v slogu ter da bo vsaka pot še bolj zanimiva – z odlično vsestransko oporo sedežev in masažno funkcijo za voznika bo vožnja tudi veliko bolj sproščena.

Prostorna in vsestranska kabina v navezi z dovršenimi funkcijami zagotavlja pripravljenost na vse izzive potovanj, pa naj bo to velik tovor ali celotna družina z obilico prtljage. Prtljažnik v osnovi meri 350 litrov pri bencinski in dizelski različici oziroma 310 litrov pri električnem modelu Mokka-e in se ga da povečati do 1105 litrov – več kot spodobno.

Vozna dinamika, motorji: varčno, živahno, zmogljivo, učinkovito

Nova Mokka bo že ob začetku prodaje na voljo tako s popolnoma električnim pogonom kot tudi z motorjem z notranjim izgorevanjem. Električna Mokka je primarno namenjena in bo verjetno navduševala urbano mladino in mlade po srcu, ki glavnino svojih opravkov opravijo v mestu in bližnji okolici. Mokka-e navduši s kombinacijo vožnje brez izpustov in osupljive izkušnje. Elektromotor razvije moč 100 kW (136 KM) in največji navor 260 Nm, ki je v hipu na voljo že ob speljevanju. Voznik lahko glede na svoje želje za optimalno ravnovesje ali kar se da veliko zabave izbira med tremi voznimi načini – Normal, Eco in Sport.

Opel Mokka-e je opremljena z baterijo s kapaciteto 50 kWh, ki zadošča za pot od Goričkega do Pirana, in sicer do 324 kilometrov. Nova Mokka-e je pripravljena na vse možnosti polnjenja od enofaznega do trifaznega toka z 11 kW. Baterijo odlikuje tudi hitro polnjenje, saj se pri polnilnici 100 kW, kar 80 % baterije napolni v samo 30 minutah. Nemška znamka za baterijo zagotavlja osemletno jamstvo oziroma jamstvo do 160.000 kilometrov.

Konvencionalni motorji bodo na voljo v bencinskih in dizelskih različicah z močjo v razponu od 74 kW (100 KM) do 96 kW (130 KM), vsi pa bodo opremljeni s turbopolnilnikom. Med odlike nove Mokke spadata nizka poraba, ki v kombiniranem načinu po NEDC znaša od 3,8 do 4,8 l/100 km, in vrhunska zmogljivost. Turbopolnilnik se odziva v hipu, veliko navora je na voljo že pri nizkem številu vrtljajev. Motorje dopolnjuje sodobni šeststopenjski ročni menjalnik ali osemstopenjski avtomatski menjalnik z uglajenim prestavljanjem in obvolanskima prestavnima ročicama.

Varčni, živahno zmogljivi dizelski in bencinski motorji bodo sicer idealni tako za mesto kot tudi za podeželje in avtoceste. Nova Mokka porabi znatno manj goriva tudi zaradi svoje teže, saj je lažja do 120 kilogramov v primerjavi s prejšnjo generacijo. Razvojna ekipa v Rüsselsheimuje je sicer v zmanjšanje mase na eni strani in povečanje togosti karoserije na drugi strani vložila veliko truda. Prednosti so jasne: avtomobil porabi znatno manj energije, obenem pa je veliko bolj odziven, okreten in zabaven za vožnjo.

Tehnologija in inovacije za vse

Čeprav je med novo Mokko in njeno prejšnjo generacijo (Mokka X, op. p.) veliko razlik, vseeno lahko najdemo nekaj ključnih vzporednic – tudi na področju naprednih inovacij pred devetimi leti in dandanes. Z zagotavljanjem inovativnih tehnologij vozil višjih razredov širšemu krogu kupcev ostaja nova Mokka zvesta tradiciji znamke Opel. Najprej velja denimo omeniti aktivno usmerjanje na voznem pasu in prilagodljivi regulator hitrosti, ki omogoča, da varnost pri udobni in sproščeni vožnji ni prav nič manjša. S samodejnim pospeševanjem in zaviranjem pomaga ves čas ohranjati stalno razdaljo do vozila, ki vozi pred vami. Med inovacije, ki še posebej izstopajo, sodi tudi sistem osvetlitve s prilagodljivimi IntelliLux LED® matričnimi žarometi s 14 elementi, ki preprečujejo slepljenje drugih voznikov in so edinstveni v tem segmentu.

V serijsko opremo je sicer vključenih tudi obilo asistenčnih sistemov. Vse različice Mokke so serijsko opremljene z električno parkirno zavoro in prepoznavanjem prometnih znakov, pomočjo pri ohranjanju voznega pasu, zaznavanjem utrujenosti voznika, opozarjanjem na nevarnost naleta s samodejnim zaviranjem v sili in zaznavanjem pešcev. Na voljo so tudi 180-stopinjska vzvratna kamera, pomočnik za samodejno parkiranje, zaščita stranice in nadzor mrtvih kotov. Za dodatno udobje bodo poskrbeli vrhunci ponudbe – ogrevan sedež z usnjenim oblazinjenjem in masažna funkcija za voznika ter ogrevan volan. V sredinski konzoli je tudi prostor za pametni telefon, ki omogoča brezžično polnjenje naprave.

Serijska oprema se deli na pakete Edition, Elegance, GS-line in Ultimate, pri čemer GS-line malce bolj poudarja dinamičnost, Ultimate pa eleganco.