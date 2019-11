Nov začetek: po 38 letih slovo vlaka v Postojnski jami

Podzemni vlakec je zaščitni znak Postojnske jame, po več kot 40 letih pa jih bodo zdaj zamenjali z novejšimi in udobnejšimi. Prenova je del jubileja 200 let turizma v Postojnski jami. Lokomotive z vagoni so zadnjič zamenjali leta 1981.

Prvi železniški tir postavili pred 147 leti

Med prvimi obiskovalci Postojnske jame je bil leta 1868 tudi Thomas Cook, začetnik turističnega potovanja.

Štiri leta pozneje so v jami položili prve tire. Tako so 16. junija leta 1872 v Postojnski jami odprli prvo železnico na svetu v kapniški jami. Jamski vodniki so takrat po tirih potiskali dva vozička, imenovana featon. Repliko tega danes še hranijo v Postojni. Pozneje so pri pogonu prešli na bencinske lokomotive, pozneje na baterijske oziroma električne.