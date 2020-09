Nov velik večer za Elona Muska: kaj bo razkril svetu?

Tesla je že večkrat predstavila dogodek Battery Day, ki ga je Elon Musk napovedoval s številnimi presežniki in mu tako močno večal pomembnost. Še vedno ni povsem znano, kakšne novosti bodo Američani danes razkrili, povezane pa bodo domnevno z lastno proizvodnjo baterijskih celic in morda tudi z novo zasnovo avtomobilskih baterij za izboljšano energijsko gostoto.

Američani so lani že presegli mejo milijon izdelanih električnih avtomobilov, sami pa izdelujejo tudi baterijske pakete za lastne avtomobile. Kljub temu pa celice zanje še naprej kupujejo pri dobaviteljih, kot so Panasonic, LG in CATL. Musk je na Twitterju prav tako napovedal, da bodo to sodelovanje še nadaljevali in da ga bodo celo povečali.

Po Muskovi oceni bi po letu 2022 lahko nastale težave pri dobavi dovolj velikega števila baterijskih celic in zato bodo pri Tesli ta problem začeli reševati sami. Predvidoma torej z lastno proizvodnjo celic, tako da bi bili na trgu neodvisni od dobaviteljev ter njihovih dogovorov z drugimi proizvajalci.

We intend to increase, not reduce battery cell purchases from Panasonic, LG & CATL (possibly other partners too). However, even with our cell suppliers going at maximum speed, we still foresee significant shortages in 2022 & beyond unless we also take action ourselves.