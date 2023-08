Nov rekord? Proti Šembijam krepko nad 200 avtomobilov.

Foto: Gregor Pavšič Na dirko so prijavljeni vsi najboljši slovenski gorski vozniki, prav tako so se prijavili tudi vodilni vozniki iz evropskega prvenstva. Med njimi tudi Christian Merli (osella), ki po osmih dirkah za EP vodi v skupnem seštevku kategorije II (športni prototipi, formule), kot tudi Igor Stefanovski (hyundai i30 TCR), letos najprepričljivejši med avtomobili kategorije I.

Dirko v Ilirski Bistrici organizira AK Olimpija. Proga bo letos nespremenjena in dolga 5.010 metrov. V soboto bodo najprej na sporedu treningi, v nedeljo nato še obe tekmovalni vožnji (8.30 in 13.00). Obiskovalce čaka prava paša izjemno raznovrstnih športnih avtomobilov, od izjemno hitrih formul in športnih prototipov do skrajno predelanih klasičnih avtomobilov. V Ilirsko Bistrico prihajajo domala vsi najboljši, na čelu z Avstrijcem Karlom Schagerlom (VW golf TFSI). Vsakič so zanimiva popestritev dirke tudi starodobniki, ki bodo prav tako vozili za točke svojega evropskega gorskega prvenstva.

Največ prijavljenih tekmovalcev, to je 75, prihaja iz Slovenije. Sledijo Hrvati (63), Avstrijci (44), Italijani (18) in Čehi (17).

Foto: Gregor Pavšič

Bubnič lovi Dovjaka

V slovenskem državnem prvenstvu letos presenetljivo vodi Anže Dovjak (hyundai i30 TCR), ki je bil letos na vseh štirih dirkah drugi. Milan Bubnič (lancia delta) je naprej dvakrat zmagal, nato pa odstopil in bil v Podnanosu le četrti. Aktualni državni prvak ima pred dirko v Ilirski Bistrici 17 točk zaostanka za Dovjakom. Tretji skupno je Matevž Čuden (porsche GT3), četrti pa že zmagovalec Gorjancev in Podnanosa Matej Grudnik (renault clio E1). Grudnik za Dovjakom po dveh zmagah zaostaja 36 točk.

Tudi tokrat bodo na štartu vsi najboljši slovenski gorski vozniki. V skupnem seštevku ima lahko največje apetite Vladimir Stankovič (osella PA21). Po štirih dirkah v razredu 1 vodi Grudnik, v razredu 2 Bubnič, v razredu 3 Dovjak, v četrtem pa Boštjan Baša (renault clio RS) iz Ilirske Bistrice. V razred 5a se naslov prvaka nasmiha Klemnu Trčku (renault clio RS), v diviziji 1 pa Nejcu Trčku (MG ZR 105).

Letos je sicer skupno na gorskih dirkah za DP nastopilo kar 88 voznikov oziroma voznic.