Nov avto na sceni, Slovenci ga še ne morejo kupiti #foto

Znanje so cene znamke Polestar v Evropi

Za zdaj je mogoče polestarja 2 naročiti le na Norveškem, v Nemčiji, Veliki Britaniji, Belgiji in na Nizozemskem ter Švedskem.

Volvo bo imel sicer tudi električne različice svojih obstoječih modelov (na primer XC40), toda prek Polestarja bodo aktivneje ponujali tako alternativne pogone kot tudi drugačne pristope k avtomobilski prodaji. Avtomobil polestar 2 je njihov prvi izdelek za Evropo. To je na področju električnih vozil tekmec tesle model 3, na celotnem avtomobilskem trgu pa (še pomembneje) alternativa klasični premijski ponudbi tega dimenzijskega razreda – BMW serije 3, audiju A4, mercedes-benzu razreda C in podobno.

Polestar 2 ima baterijo s kapaciteto 78 kilovatnih ur in 300-kilovatni elektromotor. Foto: Polestar

Polestar 2 ima baterijo s kapaciteto 78 kilovatnih ur in 300-kilovatni elektromotor, kar je primerljivo s teslo 3. Vsi polestarji 2 bodo imeli štirikolesni pogon. Posebnost bo povsem nov infozabavni sistem, ki ga bo Polestar razvil skupaj z Googlom in bo deloval na Androidovi platformi. To bo prva uporaba takega sistema v kateremkoli avtomobilu.

Polestar sprejema naročila za avtomobil prek interneta, že letos pa bodo v večjih mestih odprli prostore svojih specializiranih trgovcev. Do konca prihodnjega leta bodo predvidoma po celem svetu odprli 50 takih središč.