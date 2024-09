Norveška realnost: na cesti je še vedno največ dizlov

Kljub odličnim prodajnim rezultatom električnih avtomobilov so na cestah na Norveškem še vedno najpogostejši avtomobili z dizelskim motorjem.

Norveška je v zadnjih letih močno spremenila svoj avtomobilski park. Letos je delež električnih pogonov med novimi registracijami že krepko presegel 90 odstotkov. Kot smo že poročali, so mnogi proizvajalci iz salonov že umaknili mnoge svoje modele s klasičnimi pogoni.

Avtomobili s klasičnimi motorji so visoko obdavčeni, zato se Norvežani raje odločajo za cenovno konkurenčnejše električne avtomobile. V razredu pod 20 tisoč evri na Norveškem novega avtomobila praktično ni več mogoče kupiti.

Zaradi ugodnejših cen so na Norveškem v popolni prevladi električni avtomobili. Foto: Elbilforeningen

Na cestah že več električnih kot bencinsko gnanih avtomobilov

V tem mesecu so Norvežani dosegli še en mejnik. Število vseh električnih avtomobilov na cesti je preseglo število avtomobilov z bencinskimi motorji. Konec prejšnjega meseca je bilo na Norveškem registriranih 751 tisoč električnih in 755 tisoč bencinsko gnanih avtomobilov, zdaj pa so električni bencinske že prehiteli.

Milijon avtomobilov še vedno z dizelskim motorjem

Dobro tretjino (35 %) voznega parka pa še vedno predstavljajo avtomobili z dizelskimi motorji, ki so bili zelo priljubljeni do leta 2010. Trenutno je na Norveškem registriranih približno milijon takih avtomobilov. Število dizelskih avtomobilov bo predvidoma še naprej upadalo, saj se je njihova prodaja praktično ustavila oziroma je razpoložljivih vozil v prodajnih salonih zelo malo. Renault prodaja trafica, Škoda octavio in kodiaqa, dizelske motorje imajo tudi tovorni kombiji.

Vsem naštetim gre dodati še hibride. Teh je trenutno okrog 360 tisoč, od tega 156 tisoč priključnih.