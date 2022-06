Noro!!! Audijeva svetovna premiera kar sredi Ljubljane!

Oglasno sporočilo

Najbolj športni modeli znamke Audi Sport so zadnje čase vse bolj priljubljeni. V Sloveniji imamo srečo, da za prodajo najbolj ekskluzivnih vozil skrbi izkušen in strokoven Audi trgovec Porsche Verovškova, zato boste v salonu pri Porsche Verovškova lahko zagotovo našli najnovejše modele iz programa.

Pred dnevi je Boštjan Lovšin, strokovnjak za Audi Sport pri Porsche Verovškova, sredi Ljubljane organiziral svetovno premiero najbolj zaželenega izpušnega sistema Akrapović – za najnovejši model Audi RS 3 z dodatnim izpušnim sistemom Akrapović.

Najnovejši Audi RS 3 2022 + čistokrvni RS s sistemom Akrapovič

Novi Audi RS 3 Sportback zagotavlja izjemno učinkovito zmogljivost s petvaljnim motorjem. Močan dizajn, odlična vozna dinamika in 2,5-litrski motor TFSI navdušujejo vsak dan znova. Zmogljivost predstavlja 294 kilovatov oziroma 400 "konjskih" moči. Pospešek od nič do sto kilometrov na uro pa traja le 3,8 sekunde! Navor znaša 500 njutonmetrov. Z dodatnim izpušnim sistemom Akrapovič pa je dinamika še bolj izrazita z izjemnim zvokom.

Kaj se izboljša s sistemom Akrapovič?

Izpušni sistem Akrapović je izdelan z uporabo lahkih materialov, preizkušenih na dirkah. Izdelan je iz titana in ogljikovih vlaken za novo oblikovane, ročno izdelane izpušne cevi, kar daje rezultat, da je novi izpuh za 44 odstotkov lažji v primerjavi s serijskim.

Velika novost je tudi tehnologija Evolution Line (Titanium) z dvema izpušnima ventiloma z ohišjem, izdelanim v Akrapovičevi lastni livarni. Ta oblikovna značilnost s popolnim pretokom plina omogoča, da se zvok prilagodi tako, da doseže izjemen zvočni učinek Akrapovič. To ustvarja gladek, bogat zvok pri običajni vožnji, z globokim in športnim zvokom pri bolj dinamični vožnji. Moč motorja se z novim izpušnim sistemom poveča za 7,5 kilovata (10,2 "konjskih" moči) pri 5.450 vrtljajih na minuto. Prav tako se poveča navor na 16,3 njutonmetra pri 2.800 vrtljajih na minuto. Te vrednosti so bile izmerjene v podjetju Akrapovič na valjih pri testiranju v primerjavi s serijskim izpušnim sistemom. Izpušni sistem je ECE odobril za avtomobile, opremljene z Otto/bencinskim filtrom za trdne delce. (1)

"Audi Sport vozila so edina, ki zagotavljajo občutek v vožnji, primerljiv z vznemirljivostjo motošporta. Zadnje čase kupci največ povprašujejo po modelu Audi RS3 Sportback in Audi RS3 limuzini ter seveda po modelu Audi RS6 Avant. Na dogodku so navdušenci nad znamko dodobra doživeli svetovno premiero novih izpušnih sistemov Akrapovič," je povedal Boštjan Lovšin, eden izmed najbolj izkušenih strokovnjakov za program Audi Sport v Sloveniji.

Kot edini pooblaščeni trgovec v Sloveniji za vozila Audi Sport so pri Porsche Verovškova obiskovalcem pripravili premiero izpušnega sistema Akrapovič za čisto novi model Audi RS 3. Prepričani smo, da bo novi izpušni sistem osrečil številne ljubitelje športnih vozil na slovenskih cestah. Vozila Audi Sport so zadnje čase vse bolj priljubljena tudi v Sloveniji. Vsekakor so modeli Audi Sport namenjeni najbolj zahtevnim in dinamičnim voznikom v Sloveniji. Obiskovalci so lahko uživali v vrhunskih zvokih pet-, šest- in osemvaljnikov, izvedeli pa so tudi, zakaj so izpušni sistemi Akrapović najboljši na svetu.

Intervju z Boštjanom Lovšinom, enim izmed najbolj izkušenih strokovnjakov za program Audi Sport v Sloveniji

Kakšen je značilen kupec vozil znamke Audi Sport?

Kupci Audi Sport so tisti, ki kupujejo s srcem in si želijo najmočnejše in najbolj atraktivne avtomobile.

Kateri modeli Audi Sport so na voljo v Sloveniji?

Aktualna ponudba je res obsežna in vključuje vrhunske modele Audi RS 3, Audi RS 4, Audi RS 5, Audi RS 6, RS e-tron GT, RS Q3, RS Q8. V salonu pri Porsche Verovškova najdete aktualni model RS 5 Sportback v tango rdeči barvi za vse tiste, ki so se naveličali voziti vozila v črni ali pa sivi barvi (smeh, op. p.).

Po čem se modeli Audi Sport po vašem mnenju ločijo od konkurence?

Po mojem mnenju najpomembnejšo tehnologijo predstavlja tehnologija quattro, ki ni bila le razlog za dosežke na dirkah reli, temveč so pri Audi Sport izkušnje z dirkališč uspešno prenesli tudi v serijsko proizvodnjo.

Kako je spremenjen DMV vplival na prodajo Audi Sport v Sloveniji?

Zaradi novega davka so novi modeli Audi Sport precej cenejši, kar opazijo tudi naši kupci. Zaznavamo tudi vse več povpraševanj, prav iz tega razloga.

Vprašanje, ki zanima skoraj vsakega: kateri modeli Audi Sport so v Sloveniji najbolj zaželeni?

Zadnje čase kupci največ povprašujejo po modelu Audi RS3 Sportback in Audi RS3 limuzini ter seveda po modelu Audi RS6 Avant. Opazno pa je, da je v Sloveniji najbolj zaželen in najbolj prodajan vrhunski Audi RS6 Avant, ki res močno izstopa od drugih modelov Audi Sport.

