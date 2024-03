Nore cene: koliko mora za nov avtomobil plačati Kitajec? #foto

Kitajska se je kot največji avtomobilski trg znašla sredi vse bolj odprtega lova za nižjimi cenami za nove avtomobile. Večino novih avtomobilov Kitajci sicer še vedno kupijo s klasičnimi motorji, a delež novih energijskih avtomobilov (električni in priključni hibridi) je lani že znašal 35 odstotkov.

Del Evrope bi za Kitajce uvedel dodatne davke, Kitajci v Evropi že snujejo tovarne

Kitajska veliko vlaga v nove tehnologije in želi dodatno pospešiti razvoj elektromobilnosti. Tako s klasičnimi kot električnimi modeli so že postali trn v peti evropskim proizvajalcem, ki nimajo tako cenovno ugodne verige dobaviteljev ter slabše nakupne pogoje pri večinoma kitajskih baterijah.

Evropska komisija zdaj izvaja preiskavo, ali so kitajski proizvajalci od države prejeli neposredna sredstva, ki jim omogočajo nelojalno konkurenco na evropskem trgu. Evropa bi lahko že letos za avtomobile iz Kitajske uvedla dodatne dajatve. Francija je ukrepe že uvedla, saj svojih subvencij za električne avtomobile iz kitajskih tovarn ne nudi.

BYD je kot največji kitajski proizvajalec avtomobilov že napovedal protiukrepe – ne le da avtomobile v Evropo pripeljejo s svojimi lastnimi ladjami, kmalu bodo na Madžarskem začeli graditi tudi svojo prvo evropsko tovarno.

Kitajca mestni avtomobil ne stane niti devet tisoč evrov

Tudi v zadnjih tednih so se cenovni pritiski na trgovce dodatno povečali. Zadnji teden je pozornost požel največji kitajski proizvajalec avtomobilov BYD, ki je vstopno ceno za svoj najmanjši model seagull spustil pod mejo 70 tisoč (69.800) kitajskih juanov – to pomeni komaj 8.900 evrov.

Za tak denar torej Kitajci lahko kupijo sicer majhen, a vsakodnevno v urbanih središčih povsem solidno opremljen in kakovosten avtomobil. V Evropi je mogoče za tak denar dobiti le štirikolesnike, kot je citroen AMI.

Lani je povprečna plača na Kitajskem letno znašala 39 tisoč juanov (4.970 evrov), v Pekingu pa znaša okrog 200 tisoč juanov letno (25.500 evrov).

Cene v Evropi so mnogo višje

Kitajski proizvajalci so oziroma še bodo mnoge svoje modele pripeljali tudi v Evropo, kjer pa so cene nato mnogo višje. Prišteti je treba stroške prevoza, uvozne dajatve, homologacije, pogosto so tudi varnostne zahteve v Evropi višje in vse to vpliva na ceno. Cene avtomobilov prilagodijo tudi razmeram na trgu. Prenizka cena izpodbija vrednost in škodi ugledu znamk in to je pri kitajskih, ki poskušajo prepričati zahtevne kupce v Evropi, pomembno. Zdi se, da imajo za zdaj vsaj enega asa v rokavu in da lahko cene postavijo nekaj tisoč evrov pod evropsko konkurenco.

Pri BYD seagulla v Evropi še ne prodajajo, drugače pa je s štiri metre dolgim modelom dolphin. Njegovo ceno so najprej postavili pri 137 tisoč juanih, nato pa so jo letos za vstopno različico spustili že pod mejo sto tisoč juanov – 12.700 evrov. V sosednji Avstriji je treba trenutno za tak avtomobil odšteti vsaj 31 tisoč evrov.

Kakšen avtomobil je seagull?

BYD je seagulla predstavil lani aprila na avtomobilski razstavi v Šanghaju. Do konca leta so jih prodali več kot 280 tisoč. Uvrstil se je med deset najbolje prodajanih modelov lanskega leta na Kitajskem, in to kljub dejstvu, da so ga resneje začeli prodajati šele poleti. Oktobra je bil seagull najuspešnejši model absolutno.

Kljub svoji kompaktnim dimenzijam in nizki ceni nudi nadvse solidno tehnično izhodišče. Kapaciteta baterije je 30 ali 38 kilovatnih ur (kWh), motor pa zmore moč 55 kilovatov in 135 njutometrov navora. Baterije po kitajskem merilnem standardu zmorejo domet 305 oziroma 405 kilometrov, kar je v praksi sicer zagotovo težko doseči.

V notranjosti ima seagull vrtljiv 10,1-palčni osrednji zaslon, povezljiv je z bluetoothom in sistemom NFC za vstop brez klasičnega ključa. Serijski seagull ima štiri varnostne blazine, sistem ESP in ogrevana zunanja ogledala. Višja paketa opreme nato prinašata še več opreme, cena pa se za Kitajce poviša na 85.800 juanov za najvišji paket opreme.