Nora cesta: Prometni pas se menja kar med vožnjo #video

Ob majhnem mehiškem mestecu Cumbres de Acultzingo leži zelo zanimiva cesta, kjer je treba kar med vožnjo zamenjati prometni pas. Rešitev, ki se zdi na prvi pogled nemogoča in nevarna, v praksi deluje presenetljivo dobro, domačini pa vozni pas zamenjajo suvereno in usklajeno.

S takšnimi puščicami je označeno mesto menjave voznega pasu.

Kdaj je potrebna menjava, sporočajo puščice

Cumbres de Acultzingo je majhna mehiška vasica s 132 prebivalci, ki leži na kar 2.318 metrih nadmorske višine. Občina Acultzingo leži v pokrajini Veracruz de Ignacio de la Llave, kjer je kar nekaj visokih vrhov, prek njih pa je speljanih kar nekaj cest. Velika večina je povsem običajnih, a ena je vzbudila pozornost svetovne javnosti z rešitvijo, ki se v teoriji zdi praktično nemogoča.

Velike kamione pomaknejo stran od prepadov

Rešitve z menjavo voznega pasu pred ostrim zavojem nismo videli še nikjer, zato smo bili še toliko bolj presenečeni, ko smo opazili zgornji posnetek. Čeprav smo pričakovali težave voznikov, pa smo ugotovili, da je sistem menjave voznega pasu med vožnjo učinkovit. Številni tamkajšnji prebivalci, ki dobro poznajo cesto, le sledijo označbam na tleh in pravočasno opravijo menjavo voznega pasu.

Zaradi številnih nesreč, ko so vozniki pri spustu v zavoju ostali na zunanji strani in zgrmeli v prepad, se je lokalna oblast odločila za ukrepe. Marsikdo je zaradi nove rešitve pričakoval več nesreč in smrtnih žrtev, a podatki kažejo, da je menjava voznega pasu pred zavojem učinkovita rešitev. Vozniki so pri spustu vedno na notranji strani zavoja, hkrati pa imajo vozniki velikih kamionov dovolj prostora, da lahko varno prevozijo ostre zavoje.

Virtualni sprehod po cesti