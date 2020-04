Nora cena in zamisel: poglejte si posebnost te ure #video

Pri Jacob & Co so razkrili eno najbolj nenavadnih in osupljivih mehanskih ur z navitjem tourbillon za natančnejši prikaz časa. Pod safirnim kristalnim steklom se namreč skriva ''delujoč'' Bugattijev W16 motor. Izdelali bodo le 250 primerov s ceno 260 tisoč evrov.

Uro, s precej preprostim imenom, Bugatti Chiron Tourbillon, so razvijali leto dni in na koncu uspešno vanjo vgradili natančno repliko Bugattijevega motorja W16, ki je izdelan iz safirnega kristala. Pogled na miniaturen motor s še manjšimi šestnajstimi bati resnično vzame sapo. Povrhu vsega se vseh šestnajst, ob delovanju s pomočjo miniaturne glavne gredi ure, premika gor in dol. Pri Jacob & Co so še posebej ponosni na glavno gred, saj gre za enega najmanjših in zahtevnih delov, ki so jih kadarkoli izdelali.

Delovanje motorja se aktivira s Pozornost do podrobnosti je neverjetna. Temu primerna je tudi cena. Foto: Jacob & Co pritiskom na gumb

Celoten proces delovanja motorja se aktivira s pomočjo skrajno desnega gumba. Miniaturni motor deluje dvajset sekund, prižge se lahko trikrat, potem pa je treba glavno vzmet ponovno naviti. Ob strani sta še dva gumba v obliki turbine, ki se pri ''delovanju'' motorja vrtita.

Celoten motor in zadnja stran sta podprta s štirimi majhnimi vzmetmi. S tem so posnemali vzmetenje dejanskega avtomobila. Barvo teh vzmeti si kasneje kupec lahko prilagodi svojim željam. Na robu safirnega kristala je še prepoznavna maska hladilnika iz Bugattijevega Chirona.

Preostanek ohišja je izdelan iz črnega titana. Pri Jacob & Co bodo izdelali 250 primerkov s ceno 280 tisoč dolarjev (skoraj 260 tisoč evrov), za nakup ure pa ni nujno lastništvo kakšnega Bugattijevega avta. Le dovolj denarja za nakup potrebujete.

Foto: Jacob & Co