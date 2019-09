Neverjetno, to je najbolj strma cesta na svetu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Citroen jo je prevozil z modelom C5 aircross, ki nima štirikolesnega pogona. Vozili so le navzdol. Foto: Citroën

Harlech je majhno mestece v severnem delu Walesa, ki se nahaja blizu obale. Nekoč je bil glavna znamenitost kraja grad iz 13. stoletja, nato pa so dobili Guinnessovo potrdilo o uradno najbolj strmi cesti na svetu.

Opozorilni prometni znak na vrhu ceste. Foto: Wikimedia Commons

Ta se nahaja sredi mesta in nosi ime Ffordd Pen Llech. Ta ima naklon do 37,45 odstotka. Za en meter bi se dvignili v 2,67 metra vzdolžnega premika. S tem so Valižani popravili rekord ceste Baldwin Street iz novozelandskega Dunedina; tam bi se za en meter dvignili v 2,86 metra vzdolžnega premika.

Po tej strmi cesti se je uradno mogoče voziti le navzdol, saj je enosmerna. To je bil tudi kamen spotike britanskih medijev, saj je cesto uvoznik Citroena za Veliko Britanijo izkoristil za promocijsko vožnjo. Cesto so prevozili z novim C5 aircrossom, ki sploh nima štirikolesnega pogona. A torej le navzdol in ne v smeri, ki bi avtomobilski svet bržkone bolj zanimala.

Cesta je enosmerna in v celoti je jo uradno mogoče izpeljati le navzdol. Foto: Wikimedia Commons