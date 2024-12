Nepreklicno odstopil šef Stellantisa, uprava odstop sprejela

Odločitev sicer ni povsem presenetljiva. Iz Stellantisa so že oktobra sporočili, da so začeli iskanje naslednika Carlosa Tavaresa in da se bo ta z mesta uprave umaknil v začetku leta 2026.

Toda Tavares je upravi Stellantisa, pod katerim delujejo avtomobilske znamke kot so Fiat, Citroën, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Maserati in Lancia, že pred koncem novembra podal svojo odstopno izjavo. Uprava pod vodstvom predsednika Johna Elkanna jo je sprejela. Tavaresov odstop začne veljati takoj.

Stellantis bo naslednika Tavaresa našel v prvi polovici prihodnjega leta. Do njegovega imenovanja bo koncern vodil začastni upravni odbor pod vodstvom Elkanna.

Iz uradnega sporočila ob odhodu Tavaresa je razvidno, da se 66-letni Francoz in uprava niso strinjali glede neimenovanih vsebinskih vprašanj.

Vrednost Stellantisove delnice je v zadnjem letu padla za 38 odstotkov. Tavares se je v zadnjih mesecih znašel pod pritiskom zaradi padca prodaje v ZDA, pa tudi vse nižjemu tržnemu deležu na nekaterih ključnih trgih - med njimi tudi v Franciji. Vlagatelje so skrbeli tudi nižji donosi, kar je zasenčilo prvotne uspešne Tavaresove poteze pri prestrukturiranju avtomobilskega koncerna in mnogih njegovih znamk.