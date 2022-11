Ne le Škoda: Čehi imajo tudi ta osupljiv avtomobil #foto

Prago so ustanovili leta 1907, ko so pod začetno idejo poslovneža Františka Ringhofferja najprej izdelovali motocikle. Pozneje so začeli izdelovati avtomobile, pa tudi letala, gokarte, tovornjake za vojsko in celo tanke. Med drugo svetovno vojno so tovarno porušili in jo nato obnovili ter v njej izdelovali avtomobile za češke povojne politične veljake.

Podjetje je v poznejših desetletjih za krajši čas prešlo celo v poljske roke, a se nato kmalu vrnilo nazaj na Češko. V zadnjem desetletju so tam izdelovali dirkalne avtomobile in model praga R1R, ki je bil serijska različica dirkalnika z oznako R1, je bil prvi za vsakdanjo cesto namenjeni Pragin avtomobil po letu 1947 in takratnem modelu praga lady.

Foto: Praga

Tečaji za kupce na Slovakiaringu?

Zdaj so Čehi razkrili superšportnika bohema. Izdelali jih bodo 89, cena zanje bo okrog 1,3 milijona evrov. Pri motorju so se odločili za Nissanov 3,8-litrski bencinski turbo šestvaljnik iz modela GT-R, ki ga bodo za svoje potrebe le nekoliko predelali. Vsa moč se bo prenašala le na zadnji par koles.

Glavni inženir razvoja je Jan Martinek, nad ročno proizvodnjo na Češkem pa bo bedel tudi nekdanji češki reli as Roman Kresta. Med testiranji je Čehom pomagal tudi Romain Grosjean, nekdanji voznik formule ena. Za svoje kupce želijo pri Pragi ponuditi tudi tečaje vožnje tovrstnih avtomobilov. Med želenimi lokacijami je steza Slovakiaring pri Bratislavi, ki se nahaja blizu češke tovarne.

Razmerje med močjo in maso obeta veliko

Razvoj češkega superšportnika še ni končan, zato tudi še niso znani vsi tehnični podatki. Brez goriva in voznika bo imela bohema maso 982 kilogramov, pri tem pa okrog 700 “konjev” in najvišjo hitrost 300 kilometrov na uro. V avtomobilu je sicer prostor za dva potnika.

Prihodnje leto bodo na cesto poslali prvih deset primerkov avtomobila, nato pa jih bodo izdelali približno dvajset na leto.

Foto: Praga

Foto: Praga

Foto: Praga

Foto: Praga

Foto: Praga