Najmanjši in najcenejši: Tesla spet razvija novega

Po zadnjih zagotovilih Elona Muska pri Tesli spet aktivno razvijajo novo platformo, s katere pričakujemo njihov najmanjši in najcenejši avtomobil. Časovni okvir za zdaj še ni znan, na ceno pa bo vplivala tudi inflacija.

Ker bo Tesla kmalu končala razvoj in začela serijsko proizvajati tako električni tovornjak kot poltovornjak, se bodo razvojne ekipe aktivno usmerile v njihov nov avtomobil. Ta bo manjši od modela 3 in bo tudi najcenejša tesla do zdaj.

Pri Tesli so model v preteklosti napovedovali kot električni avtomobil za 25 tisoč dolarjev. Kakšna bo resnična cena, je za zdaj še težko napovedati - na ceno bodo vplivale tudi inflacija in splošne podražitve avtomobilov, ki smo jim priča v zadnjem obdobju.

Polovico cenejša platforma, a ne tudi polovico cenejši avtomobil

Na predstavitvi poslovnih rezultatov za tretje četrtletje - Tesla je skupno dostavila 343 tisoč avtomobilov in zaslužila rekordnih 3,3 milijarde dolarjev - je Elon Musk spregovoril tudi o tej novi tesli. Nova platforma bo zanje stroškovno polovico cenejša kot trenutna za modela 3 in Y, tudi z vidika proizvodnje naj bi predstavljala obseg, ki je primerljiv z vsemi trenutnimi teslami na trgu.

Naslednja tesla, ki bo pričakovano njihov najbolje prodajani model, kljub polovico cenejši platformi seveda ne bo za kupca polovico cenejša, kot je model 3. Zanj je treba v Sloveniji odšteti vsaj 56 tisoč evrov, trenutno pa je osnovni model Y celo za nekaj sto evrov cenejši.