Najhitrejši vlaki v Evropi: eden je tudi blizu Slovenije

Hitri vlak za potovanja do dobrih tisoč kilometrov ostaja najbolj učinkovito prevozno sredstvo. Tehnologija in potencial hitrih vlakov, ki sta jo na japonskem utemeljevala Shinkansen in v Evropi predvsem francoski TVG, se ne ustavljata. Kitajci so zgradili 38 tisoč kilometrov železniškega omrežja, ki ga v Evropi želijo dodatno razširiti ter nadgraditi tudi Italijani, Španci, Nemci, Belgijci in Angleži. Pred štirimi leti je prvo hitro traso za vlake dobila tudi Afrika, in sicer v Maroku, kjer vlak al boraq vozi s hitrostjo do 320 kilometrov na uro.

Rdeče puščice švigajo prek Italije

Z vidika Slovenije je mogoče do najhitrejših vlakov priti že v Italiji. Vlaki z vzdevkom "rdeča puščica" ali "frecciarossa" so izdelani za hitrosti do 360 kilometrov na uro, na testiranjih pa so jih pognali blizu meje 400 kilometrov na uro.

To so 200 metrov dolgi vlaki, ki lahko sprejmejo do 457 potnikov. Rdeče puščice prek Italije švigajo od leta 2017 in povezujejo mesta, kot so Benetke, Bologna, Firence, Torino in Milano, z Rimom ter Neapljem na jugu države.

Foto: Guliver Image

Najhitrejši vlak na svetu ostaja kitajski maglev. Vlak, ki v Šanghaju povezuje letališče z železniško postajo v središču mesta, dosega hitrosti do 460 kilometrov na uro. Ti vlaki uporabljajo tehnologijo magnetnega polja in dejansko lebdijo nad tiri. Trideset kilometrov dolgo pot opravi v sedmih minutah in pol. Kitajci so sicer že razvili vlak tudi za hitrosti do 600 kilometrov na uro.

Prek 300 kilometrov na uro tudi skozi Francijo in Nemčijo

Italijanski vlaki bodo predvidoma že letos vozili na liniji med Milanom in Parizom, s čimer bodo Italijani postavili tudi konkurenco francoskemu TVG (Train a Grand Vitesse). Francozi so sicer v Evropi utemeljitelji hitrih vlakov, saj so po drugi svetovni vojni prav oni podrli mnoge hitrostne rekorde. Vlaki TVG danes na nekaterih linijah vozijo s hitrostmi do 320 kilometrov na uro.

V Nemčiji smo pred leti, namesto da bi opravili notranji let z letalom, med Frankfurtom in Kolnom preizkusili hitri vlak družbe ICE (Intercity Express). Ta vlak na 180 kilometrov dolgi poti vozi s hitrostjo 300 kilometrov na uro. Če zamuja, lahko pospeši tudi do 330 kilometrov na uro. Vlak poganja šestnajst elektormotorjev s sistemsko močjo 16 tisoč "konjev".

Francoski TGV je prvo hitro železniško progo v Evropi odprl leta 1981 med Parizom in Lyonom. Danes imajo samo Francozi že 2.800 kilometrov hitrih železniških tirov.

Foto: Guliver Image

Foto: Guliver Image