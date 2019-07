Nagrajujemo otroške risbe!

Oglasno sporočilo

Poletje je odličen čas za ustvarjanje. Zato vabimo vas in vaše otroke k sodelovanju v nagradnem natečaju.

Se kdaj vprašate, kakšen odnos do avtomobilov in mobilnosti imajo naši najmlajši, ki odraščajo v digitalnem svetu in jih po svetu vozimo v sodobnih avtomobilih, o kakršnih smo v lastni mladosti lahko le sanjali? Kakšne avtomobile bodo vozili oni? Ali pa bodo avtomobili vozili njih? Se jim bo sploh še reklo »avtomobili«? Bodo vozili ali leteli?

Vzemite si čas in se skupaj pogovorite o tem.

Ugotovite, kakšen je sanjski avto vašega malčka. Se pelje na kolesih ali leti? Kaj vse lahko počnemo v njem?

Nato je čas, da se domišljija prelije na papir.

Otrok naj nariše svoj sanjski avto prihodnosti! Naloga staršev je le, da to risbo skupaj z obrazcem z zahtevanimi podatki in otrokovim opisom slike (kaj o risbi pravi otrok, kaj risba predstavlja, kakšne so njene posebnosti, kako je »avtu« ime ...) pošljete na naš naslov!

V reviji Simply Clever boste na straneh 26-28 našli podrobnejše informacije o natečaju ter povezavo do obrazca, ki si ga morate prenesti, ga izpolniti in priložiti risbi. Le v tem primeru bo namreč otrokov izdelek lahko objavljen in boste sodelovali v nagradnem žrebanju. V reviji boste sicer našli še obilo drugih zanimivih vsebin, zato vabljeni k branju. Revijo si lahko prenesete TUKAJ.

Sofija (11): "Moj sanjski avto je videti kot korenček, vozi pa na krompir. Pelje se lahko čisto sam, zato lahko gledaš filme, ko sediš v njem." Komentar znamke ŠKODA: "Deklica ima avtonomno vožnjo očitno za nekaj pozitivnega. Njena risba odraža zavest, da je treba z našim okoljem ravnati spoštljivo."

In nagrade?

Vsak mesec bomo izžrebali pet srečnežev, ki jih bomo nagradili z lepimi praktičnimi nagradami, od otroških bidonov za vodo do otroških nahrbtnikov, sedežnih organizatorjev, plišastih medvedkov in barvic.

Ob koncu natečaja bomo v začetku decembra 2019 izžrebali dobitnika glavne nagrade.

Eno družino namreč čaka teden dni dogodivščin z vozilom znamke ŠKODA!

Otroških risbic bomo veseli na naslovu:

ŠKODA Slovenija

Za natečaj Moj avto prihodnosti

Bravničarjeva 5

1000 Ljubljana

Seveda pa lahko otrokovo risbo tudi skenirate in pošljete po elektronski pošti na naslov skoda@simplyclever.si

Vse risbice bodo sproti objavljene na portalu Simply Clever.

Tabea (8): "Želim si avto, ki je navzven zelo majhen, znotraj pa ogromen. Potem nam ne bi bilo treba toliko časa iskati parkirni prostor. In imeli bi ogromno prostora za prtljago in vse nas." Komentar znamke ŠKODA: "Notranjost avta je kot velik topel dom. Ta risba nam je všeč, ker odraža to, za kar si prizadevamo tudi mi: avto naj bo navzven čim bolj kompakten, notranjost pa mora biti darežljivo odmerjena z ogromno prostora za prtljago."

