Nafta iz Hrvaške, bi moralo voznike skrbeti? Madžari odgovarjajo.

Madžarski MOL je imel pred prevzemom 7,75-odstotni lastniški delež v družbi OMV Slovenija in 53 bencinskih servisov (od tega pet pod znamko INA). Po nakupu OMV Slovenija so Madžari pridobili še 120 bencinskih servisov. Foto: STA

György Bacsa, višji podpredsednik Skupine za strateško poslovanje in razvoj podjetij pri MOL Foto: MOL Madžarski naftni koncern MOL je v Sloveniji prisoten že 25 let, a šele s prevzemom bencinskih črpalk avstrijskega OMV, ki se je iz Slovenije umaknil, so na trg vstopili v mnogo resnejšem obsegu. Zdaj zanje tudi slovenski trg postaja pomemben za uresničevanje poslovnih načrtov. Tako načrtujejo okrepitev segmentov petrokemije in storitev za potrošnike, preoblikovanje in posodobitev rafiniranja, začeli bodo tudi pripravo projektov zajema in shranjevanja ogljika. Trenutni dobiček pred obdavčitvijo 2,1 milijarde dolarjev želijo do leta 2025 povečali še za pol milijarde dolarjev. Obiskovalcem njihovih bencinskih servisov obljubljajo predvsem več digitalizacije storitev in tudi širši obseg ponudbe. Ključno vprašanje pa je, kako dobro se bodo lahko zoperstavili Petrolu, ki ima na trgu z več kot tristo bencinskimi servisi vendarle prevladujoč položaj.

"S prevzemom OMV bomo povečali svoj tržni delež v Sloveniji, a bomo še vedno zaostajali za Petrolom, ki je vodilni na trgu in ima najmočnejši položaj. Zaradi razširjene pokritosti mreže bencinskih servisov verjamemo, da bomo v dobrem položaju, da v korist strank pozitivno izzovemo druge akterje na trgu. Nismo le trgovec na drobno, smo tudi veletrgovec in imamo lastne rafinerije, kar pomeni, da bomo imeli kompleksne in dolgoročne motive, da ostanemo in da nam uspe v Sloveniji," pravi György Bacsa, višji podpredsednik Skupine za strateško poslovanje in razvoj podjetij pri MOL.

Kakšni so bili glavni motivi za prevzem bencinskih servisov OMV Slovenija?

"Slovenski trg je dobro razvit potrošniški trg z visokokakovostnimi standardi in močnimi konkurenti, ne nazadnje pa tudi stabilnim regulativnim ozadjem. To razumemo in dobro poznamo. Tukaj smo že več kot 25 let, imamo zelo dobro ter sposobno ekipo domačih in mednarodnih sodelavk in sodelavcev. Zato smo se, ko se je pojavila priložnost za nakup OMV Slovenija, nemudoma odzvali. Slovenski trg je blizu tudi našim rafinerijam, prav tako je to pomemben dejavnik z vidika zanesljivosti oskrbe in logistike. Imamo velike ambicije postati prva izbira strank na poti, priročen trgovec, ki ne ponuja le goriva, temveč tudi dobro kavo, sveže pripravljene sendviče in možnost manjših nakupov. V skladu s posodobljeno strategijo želimo do leta 2025 razširiti celotno mrežo bencinskih servisov na 2.200 in del tega načrta je tudi Slovenija."

MOL je na slovenski trg vstopil leta 1996. Do leta 2011 je podjetje upravljalo 31 bencinskih servisov, vključno s prevzeto mrežo Tuševih bencinskih servisov. V letu 2016 se je mreži pridružilo še 11 bencinskih servisov Agip. Trenutno v skupini MOL v devetih državah deluje 1.941 bencinskih servisov pod različnimi blagovnimi znamkami - 466 na Madžarskem, 434 na Hrvaškem, 304 na Češkem, 254 na Slovaškem, 243 v Romuniji, 106 v Bosni in Hercegovini, 70 v Srbiji, 53 v Sloveniji in 11 v Črni gori.



OMV je bil na slovenskem trgu prisoten od leta 1992, ko je skupaj z Istrabenzom in INO ustanovil družbo OMV Istrabenz. Leta 2004 je avstrijska družba postala večinski lastnik podjetja, ki se je preimenovalo v OMV Slovenija.

Vaše gorivo bo torej prihajalo tudi iz rafinerije na Hrvaškem?

"Kakovost goriva jemljemo zelo resno. V vsaki državi dobavljamo gorivo iz več virov, podobno kot drugi akterji na trgu, ki optimizirajo svoja sredstva in zmogljivosti v skladu z ekonomijo. Rafinerija Reka je res eden od mogočih virov, tudi iz logističnih razlogov. Pri kakovosti goriva ne delamo kompromisov. Do leta 2023, ko bo investicija v posodobitev Rafinerije Reka končana, bo to ena najsodobnejših rafinerij v regiji. Zagotovim lahko, da bomo v svoji slovenski mreži prodajali kakovostno gorivo. Hrvaška INA je ključna članica skupine MOL in vse, kar se dogaja v rafinerijah INA, mora potekati po najvišjih standardih naših rafinerij."

Ali imate zato, ker imate lastne rafinerije, prednost pred konkurenco?

"To, da imaš lastne rafinerije, ne pomeni vedno prednosti same po sebi, saj je to močno odvisno od kakovosti sredstev in obsega, primernega za trg. V lasti imamo dve najsodobnejši rafineriji, posodobitev rafinerije na Reki pa bo odprla dodaten vir oskrbe s pričakovano pozitivnim učinkom na trg, tako z vidika zanesljivosti oskrbe, raznolikosti kot konkurence. V celotnem radiju dobave imamo tako kar tri rafinerije, raznolikost možnosti dobave pa zagotavlja tudi večjo varnost pri oskrbi."

Veliko se govori o madžarskem kapitalu, ki je Slovenijo dobesedno "zaobjel". Kako gledate na to povezavo med Slovenijo in Madžarsko?

"Te naložbe bi povezoval izključno s poslom. Smo družba, ki kotira na borzi, zato je naša največja prioriteta povečanje vrednosti delničarjev. Vse naše odločitve so tako povezane s poslovnimi razlogi. Z gospodarskega vidika bodo tesnejše poslovne povezave med sosednjima državama koristne za vse nas. Regija Srednja in Vzhodna Evropa je trenutno sprostila dodatne gospodarske potenciale, ki jih lahko spodbudijo navzkrižne naložbe, sodelovanje in poslovna partnerstva. Našo regijo bomo skupaj oblikovali v eno najhitreje razvijajočih se regij v Evropi."