Na dražbi kupil avto in v njem našel 34 kilogramov kokaina #foto

Kar nekoliko presenečen je bil policist, ko je lastnik avtomobila, ki ga je le nekaj dni prej kupil na dražbi, klical in jih prosil za pomoč. V njegovem novem vozilu je namreč odkril skriven predal, v njem pa nekaj črnih zavojev. Policisti so obiskali lastnika in v tem skrivnem predalu odkrili 17 zavitkov kokaina.

V akcijo še policijski pes

Po prvotnem odkritju je svoje delo opravil še policijski pes, izurjen za iskanje prepovedanih drog. Njegov nos je uspešno zavohal še drugi skriti predal na zadnjem delu avtomobila, kjer so policisti našli še 17 zavitkov kokaina. Na koncu je bilo v avtomobilu, kupljenem na dražbi, kar 34 zavitkov kokaina v skupni teži 34 kilogramov.

Če bi se pošteni lastnik odločil, da najdeni kokain proda, bi zanj lahko iztržil približno 750 tisoč evrov. ''Zahvaljujem in čestitam osebi, ki nas je opozorila na najdeno drogo. Če ne bi bil pošten, bi lahko droga končala v napačnih rokah,'' je v izjavi dejal Martin Cuellar, policist v okrožju Webb.