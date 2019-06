Na brezskrbne počitnice letos potujte z AVTOM!

Potovanje z avtom ponuja kar nekaj prednosti. Časovna prilagodljivost, sledenje navdihu in dostop do skritih kotičkov je le nekaj prednosti potovanja z zvestim štirikolesnikom. Da pa se potovanje ne sprevrže v nočno moro, je pred odhodom potrebno poskrbeti, da bo jekleni konjiček deloval brezhibno.

Foto: Getty Images Tudi šolske počitnice so tukaj. Tisti, ki niste ravno ljubitelji gneče in lahko datume dolgo pričakovanega oddiha načrtujete brez omejitev, ste verjetno vsaj del letošnjega težko pričakovanega dopusta že izkoristili, za vse tiste, ki pa ste v teh okvirjih malo bolj omejeni, verjetno najlepši del leta še prihaja.

Ste že natančno začrtali kam vas bo pot ponesla tokrat? Potovanje z avtom je najbolj na kožo pisano tistim, ki ste po duši bolj avanturisti. Ta način potovanja namreč dovoli, da potovanja ne načrtujemo na sekundo natanko, ni nam potrebno predvidevati vsakega postanka in lažje se prepustimo toku dogodkov. Z avtomobilom precej enostavno dosežemo tudi bolj skrite kotičke turističnih destinacij.

Kadar skupaj potuje več odraslih, je dobro predvideti, kdo vse lahko poprime za volan, dolga in utrujajoča vožnja namreč voznika utrudi; dodatni voznik je zato več kot dobrodošla možnost. Tudi sicer je za povprečnega voznika nabiranje kilometrov bistveno manj stresno, kadar ob njem sedi še kak usposobljen voznik, ki lahko v primeru utrujenosti prevzame volan.

Foto: Getty Images

Nujno preverite!

Kadar potujete na destinacijo, ki je še niste obiskali, nujno poiščite informacije o značilnostih kraja ter dokumentih, ki jih za potovanje potrebujete. Preverite veljavnost potovalnih dokumentov, da na meji ne bo zadrege. Če s seboj jemljete hišne ljubljenčke ne pozabite preveriti, katere dokumente potrebujete zanje.

Varnost na prvem mestu

Vsak voznik se zaveda, da je avto potrebno vzdrževati in redno voziti na preglede. Kljub omenjenemu se rado zgodi, da na nenujne preglede tekom leta pozabimo. Preden se odpravite na daljšo pot, vsekakor svetujemo, da avto pripravite na podvig. Privoščite mu obisk servisne delavnice, kjer bodo poskrbeli, da bo avto v najbolj optimalnem stanju. Preverite, kdaj ste nazadnje zamenjali olje in ostale tekočine, ali klimatska naprava brezhibno deluje in ali ima vaš avto vso potrebno obvezno opremo (varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, nadomestne žarnice, varnostni telovnik, varnostno kolo).

100% skrbnost za varno pot

Preden jo končno mahnete na pot, nujno načrtujte še postanek na katerem od bencinskih servisov, kjer boste napolnili rezervoar. Ker je le odlična kakovost dovolj dobra za vašega jeklenega konjička, se ustavite na katerem izmed 48-ih bencinskih servisov MOL z vrhunskimi gorivi MOL EVO. Ta ne bodo le poskrbela, da vaš avto ne bo žejen, temveč bodo poskrbela tudi za učinek čiščenja ter ohranjanje čistosti motorja. Zaradi inovativnih aditivov, goriva MOL EVO zmanjšujejo nastajanje oblog in pomagajo čistiti motor ter ga ohranjati čistega dlje časa. Z redno uporabo bo celoten sistem za oskrbo z gorivom, od rezervoarja, injektorja pa vse do ventilov, ostal čist, motor pa bo ohranil svojo prvotno odzivnost, pospešek in porabo goriva.

Ko boste skrbeli za svojega jeklenega konjička, privoščite oddih tudi sebi, saj še tako prijetna pot zahteva tudi postanek, da malce pretegnemo noge. Bencinski servisi MOL nudijo odličen postanek v prijetnem ambientu Fresh Corner-jev, s široko ponudbo osvežilnih pijač, odličnimi kavnimi napitki in osvežilnimi obroki.

Foto: Getty Images

Tudi počasi se daleč pride

Kot zmeraj, je največjo obremenjenost cest po Sloveniji pričakovati ob sobotah. Najbolj obremenjene naj bi bile sobote v drugi polovici julija ter v prvi polovici avgusta. Tudi sicer se na cesti rado zaplete, zato pričakujte nepričakovano in se pripravite na morebitne zastoje, s seboj imejte dovolj tekočine, priročen prigrizek in rezervni načrt. Na poti spremljajte radijske postaje z informacijami iz prometa. Za vsak slučaj še namig. Vemo, da je včasih za volanom težko obdržati mirne živce. Če se vam ne mudi preveč, ob prometnem zamašku zavijte z avtoceste in si privoščite še kakšen nenačrtovan ogled. Ne pozabite – pot je ključni del potovanja, zato uživajte v njej!