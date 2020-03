Moderni avto, sovjetski videz: zakaj Ukrajinci delajo take avte?

Ta avto je pred dvema letoma naročil francoski igralec Gerard Depardieu. Za njegovo osnovo so vzeli BMW 640i cabrio. Foto: Spec Auto Tuning

Še najbolj posrečena predelava je imitiranje legendarnega modela GAZ-12 ZIM, ki so ga v ZZZR izdelovali v petdesetih letih. Pod precej dobro zadeto vizualno podobo je skrita podaljšana BMW-jeva serija 7 E32. Torej avto, ki so ga izdelovali med leti 1986 in 1994. Bavarec po predelavi deluje kot sedemdeset let star model, naročnik pa ga bo podaril prijatelju iz ZDA in mu s tem dal nekaj originalnega, kar ga zagotovo ne bo razočaralo.

Naročila se kar kopičijo, naročnik tudi slavni igralec

Ukrajinsko podjetje deluje že od leta 2000 in je v zadnjih nekaj letih doživelo velik vzpon naročil. Med njimi je bil tudi slavni francoski Foto: Spec Auto Tuning igralec Gerard Depardieu. Zanj so predelali brezstrešni BMW-jev 645i v repliko modela GAZ-21. Ta predelava je manj posrečena kot GAZ, predvsem zaradi tega, ker so ohranili prvotna originalna platišča in platneno streho.

Očitno so najbolj priljubljene osnove ravno nemške, saj je med izpostavljenimi modeli tudi Mercedesov CL W215. Končni rezultat je povsem unikaten avto, ki popolnoma skrije nemške gene predhodnika. Model s spodnje fotografije je trenutno celo naprodaj za 36 tisoč evrov.

Bi verjeli, da je pod njim v resnici Mercedesov model CL? Foto: Spec Auto Tuning