Mercedes in Kitajci? Obe strani pravita: "Ne!"

Domnevni sestanek šefov Mercedesa in kitajskega Nia je bil očitno neformalne narave in se na njem niso položili temelji strateškega nemško-kitajskega partnerstva.

Pri Reutersu so se sklicevali na svoje vire in poročali, da sta se letos sestala izvršna direktorja Mercedesa in kitajske družbe Nio – Ola Kallenius in William Li – ter se pogovarjala o možnostih strateškega sodelovanja. Mercedes naj bi vložil denar v lastništvo Nia in s tem dobil dostop do njihove napredne tehnologije pri električnih vozilih. Pred več kot desetletjem je Daimler podobno investiral v Teslo, a se nato še pred razcvetom ameriške družbe umaknil.

Pri Mercedesu in Niu pravijo, da takih pogovorov o povezavi obeh družb ni bilo. Pri Mercedesu so sicer priznali, da je Kallenius v stalnih stikih z vodilnimi menedžerji vodilnih avtomobilskih proizvajalcev in da mednje spada tudi Li.

Kitajski Nio s tovarno na Madžarskem

Foto: Nio Poslovni rezultat Nia je konec letošnjega junija razkrival skoraj 900 milijonov ameriških dolarjev izgube. To ni sicer nič nenavadnega za tovrstna nova in sveža podjetja, ki prav zato tudi iščejo rešilne investicijske partnerje na naslovih uveljavljenih avtomobilskih proizvajalcev. Nio je začel letos resneje trkati tudi na vrata izbranih evropskih trgov, na Madžarskem pa bodo imeli tovarno za svoje postaje za hitro zamenjavo baterij ob cesti.

Vlaganja in sodelovanja s kitajskimi družbami tudi za evropske proizvajalce niso več nenavadna – Volkswagen je letos napovedal strateško partnerstvo z družbo Xpeng, Audi pa z državnim SAIC. V Ingolstadtu bodo uporabili kitajsko platformo za razvoj nekaterih naslednjih električnih avtomobilov.