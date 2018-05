Mercedes-benz razred A: virtualna revolucija na štirih kolesih

Včasih zagledate nekaj in takoj veste, da vam ustreza. Včasih se stvari pač poklopijo. Preprosto - vse se ujema. Tukaj je: Mercedes-Benzov novi razred A . Poleg oblikovne evolucije ključne novosti predstavljajo nove platforme infozabavnosti, digitalizacije, umetne inteligence in napredna govorna interakcija med voznikom in avtomobilom. Se sprašujete, zakaj je novi razred A tako poseben? Najbolje, da ga vprašate kar sami. Verjemite, znal vam bo odgovoriti.

Foto: Mercedes-Benz

Čeprav najmanjši, je razred A danes enako ali celo bolj napolnjen z najnovejšimi tehnologijami kot elitni razred S. Na cesti deluje zelo suvereno, dinamično in udobno. Je kot pomanjšani razred S, ki ga torej v določenih pogledih celo prekaša. Nikakor pa ni le tehnično brezhiben in aerodinamično učinkovitejši, temveč zna z novimi digitalnimi platformami in rešitvami pritegniti in ponuditi nekaj novega.

Avtomobil resnično predstavlja pravo (virtualno) revolucijo v svojem segmentu in tudi širše. Zdi se kot, da avtomobil prehiteva čas, v katerem živimo. In če uporabimo mladostniško govorico - če kaj, je novi Mercedes-benz razreda A resnično in preprosto "kul". Predstavlja se z novo platformo, ki pomeni novo poglavje pri uvajanju umetne inteligence v avtomobile.

Prilagojeno željam in načinu vožnje

Ko se usedete v novi razred A, se je izza volana nemogoče izogniti vtisu novega vodoravnega digitalnega zaslona od armature vse prek sredinske konzole. Mercedes ima prvič digitalni zaslon, občutljiv na dotik, in ta deluje zares zelo hitro in učinkovito. Novi, intuitivni vmesnik je bil izdelan samo za eno osebo na celem svetu: za vas. Zato lahko vsako podrobnost natančno prilagodite svojim željam, načinu vožnje in potrebam. Z enim samim premikom roke po polju, občutljivem na dotik (touchpad), prek volana ali prvič tudi prek novega zaslona na dotik.

Digitalni zaslon nudi osnovo tako za nov sistem umetne inteligence MBUX kot tudi za boljše rešitve na področju avtomobilske navigacije. Z avtomobilom pa se je mogoče tudi pogovarjati. Prav zares in ne le po vnaprej določenih frazah. "Hey, Mercedes" (Živijo, Mercedes) – novi razred A vam že po dveh besedah prisluhne. In še veliko več: razume in uboga vas, ne da bi se vi morali naučiti ukazov.

MBUX (Mercedes-Benz User Experience) je inteligenten in intuitiven multimedijski sistem, ki z naravnim prepoznavanjem glasu nudi popolnoma nov nivo interakcije z vozilom. Ustvarja čustveno povezavo med vozilom, voznikom in potniki ter se popolnoma prilagaja voznikovim potrebam. Ne zahteva glasovnih ukazov prek vnaprej natančno določenih fraz, temveč začenja razumeti pogovorni jezik, prepoznava narečja, zna sklepati in se obenem od "svojega" voznika tudi učiti.

Zaradi revolucionarnega novega glasovnega upravljanja je mogoče z glasom preprosto krmiliti številne funkcije, od navigacijskega sistema prek radia do klimatske naprave. Prek polja, občutljivega za dotik (touchpad), intuitivno upravljate prikaze medijskega prikazovalnika kot s pametnim telefonom. Vsebine preprosto premaknete ali povečate z večprstnim upravljanjem.

Novi Mercedes-benz razreda A namreč ves čas posluša pogovor med potniki, in ko zasliši to frazo, je vmesnik v obliki ženskega glasu že pripravljen pomagati. Z nekaj besedami, ne da bi za milimeter premaknili roke na volanu, je mogoče nastaviti nov cilj v navigaciji, spremeniti temperaturo na klimatski napravi, preveriti porabo goriva in podobno.

Tako kot na pametnem telefonu pa lahko tudi za novi razred A po želji ustvarite in shranite lasten profil. Ko nato vstopite, novi razred A vedno takoj ve, kaj storiti. Klimatsko napravo, glasbo in prikazovalnike nastavi tako, da je za vas popolno. Je možno v avtomobilu brezžično napolniti pametni telefon? Da.

Dejstvo, je da se mobilnost spreminja. Danes smo ves čas povezani s svetovnim spletom, vedno smo dosegljivi, živimo digitalna življenja. Vedno bolj smo povezani z virtualno tehnologijo. Novi Mercedesov razred A preprosto sledi utripu časa. Novi Mercedesov razred A je tak kot vi.

Storitev Mercedes me Connect vam bo omogočila internetno povezljivost med uporabnikom in vozilom. Na poti boste še bolj brezskrbni, o stanju vašega vozila pa se boste lahko pozanimali kar iz dnevne sobe.

Lastniki novega Mercedes-Benzovega vozila boste lahko s storitvijo Mercedes me prek pametnega telefona, tabličnega računalnika ali osebnega računalnika dostopali tudi do naslednjih storitev: upravljanje vzdrževanja,

upravljanje nezgod in okvar,

telediagnoza,

daljinsko zaklepanje in odklepanje,

daljinska poizvedba o stanju vozila,

daljinsko upravljanje predgretja in predklimatizacije,

geografsko spremljanje vozila,

načrtovanje poti.

Zunanjost razreda A govori sama zase: jasne, organske oblike in zožene linije. Enkratna simbioza, ki izraža sodobnost in čustvenost. Avantgardnost. Njegov nastop je športen. Podaljšane linije so jasno določene. Njegovo telo je čutno in popolnih proporcev. Novi razred A s svojim sprednjim delom, imenovanim "shark nose" (nos morskega psa), prinaša nov, svež veter. Za tem se skrivata pokončna maska hladilnika in globoko navzdol nameščeni pokrov motorja. Levo in desno pa dva vrhunca: opcijski, sploščeni žarometi MULTIBEAM LED izžarevajo inovativnost. Novi razred A se zato optično še bolje drži cestišča, obenem pa pospeši vaš srčni utrip.

Vse linije novega razreda A sledijo samo eni smeri: naši oblikovni filozofiji čutne jasnosti. Površine so še čistejše, detajli še prepoznavnejši. Elegantno, kajne?

Z videzom, značajem in nastopom novi razred A takoj daje vtis simpatičnosti. Nova oblika zadka deluje široko, športno in čutno markantno. Tudi elegantne dvodelne luči na zadku niso pretirano vpadljive, temveč si zaslužijo pozornost s svojo natančnostjo in videzom. Zadek ni razširjen samo vizualno, temveč tudi dejansko. Natovarjanje je tako občutno lažje.

Foto: Mercedes-Benz

Notranjost novega razreda A potnike skorajda objame. Prehodi med armaturno ploščo, sredinsko konzolo in oblogami vrat so tekoči in poskrbijo za prijeten ovijajoči učinek "wrap-around". To je pri tem razredu prav tako edinstveno kot izbor okrasnih elementov in posredna osvetlitev, ki vse prikaže v najboljši luči.

Tukaj pogled zares pove več kot tisoč besed. Videz notranjosti novega razreda A je povsem nov in vam omogoča tudi popolnoma nove poglede. Ne na enem, temveč na dveh zaslonih z visoko ločljivostjo. Serijsko v velikosti 7 palcev. Po želji tudi v velikosti 10,25 palca. V vsakem primeru zaslona na videz lebdita v prostoru. Izjemno preprosto je tudi upravljanje prek volana, polja, občutljivega za dotik (touchpad) ali zaslona na dotik. To je še ena ekskluzivnost, ki si jo je vsekakor vredno podrobneje ogledati. Kaj poreče prtljažnik?

Foto: Mercedes-Benz

Novi razred A ponuja kar nekaj sistemov, ki bolje zaščitijo vas in druge udeležence v prometu. Zaradi aktivnega zavornega asistenta s funkcijo za križišče vas lahko opozori ob nevarnosti, podpira pri zaviranju v sili in v skrajni sili tudi samodejno zavira. Tako se boste počutuli varno in v dobrih rokah.

V prometni konici, na dolgih nočnih vožnjah ali na neznanih poteh. Novi razred A vas občutno razbremeni prav v stresnih situacijah. Za tem stoji koncept, ki vsako vožnjo naredi varno in edinstveno: tehnologija pametne vožnje Mercedes-Benz Intelligent Drive. Kajti čas, ki ga porabite za volanom, je vaš čas. Čas za sprostitev. Čas za polnjenje energije. Da na cilj prispete varno, obenem pa vedno tudi sproščeno. K tehnologiji pametne vožnje Mercedes-Benz Intelligent Drive spada tudi celostni varnostni koncept, ki ga je razvil Mercedes-Benz. S ciljem varne vožnje, ustreznega odziva na nevarnosti, preprečevanja nezgod in zmanjšanja posledic nezgod. Za potnike vozila mercedes in tudi za vse druge udeležence v prometu.

Kaj poreče prtljažnik?

Včasih preprosto potrebujemo nekoliko več prostora. Zato je prtljažnik novega razreda A večji. Dno prtljažnega prostora je daljše za 11,5 centrimetrov. Nakladna odprtina je širša za 20 centrimetrov zaradi večjih prtljažnih vrat. Ta so sedaj lahko večja zaradi dvodelnih zadnjih luči.

Kaj to pomeni pri velikih predmetih? Npr. šest zabojev za steklenice, dve torbi za golf, ki sta naloženi druga na drugo, ali otroški voziček. Ali to za vas ni dovolj? V tem primeru ustvarite še več prostora z opcijskim paketom za prtljažni prostor.

Foto: Mercedes-Benz

Pod črto - ključne novosti avtomobila Vmesnik Pogovorimo se o povsem novem načinu upravljanja avtomobila. O intuiciji in sposobnosti stalnega učenja. Novi razred A vas sčasoma pozna skoraj bolje kot vi sami sebe. Oblika Nova oblika? Novo obdobje. Vse linije novega razreda A sledijo samo eni smeri: oblikovni filozofiji čutne jasnosti. Površine so še čistejše, detajli še prepoznavnejši. Povezljivost Ali vas lahko razbremenimo? Kajti samo za to gre pri novih storitvah povezljivosti. Olajšati življenje. Novi razred A se brezžično, brez ključa, povsem preprosto poveže z vsem, kar vam je pomembno. Varnost Spregovorimo o zaupanju. Novi razred A skrbi za vas bolj, kot bi kadarkoli pričakovali. Po želji lahko samodejno zavira, pospešuje in celo krmili, s čimer vas občutno razbremeni.

Foto: Mercedes-Benz