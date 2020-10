Mazda z drzno potezo, dizel le še pri enem modelu #foto

Mazda je sprejela drzno odločitev in bo še ta mesec prenehala proizvodnjo dizelskih motorjev, ki so jih vgrajevali v mazdo6. Do konca leta bodo tako prodali le še dizelsko gnane šestice iz zaloge, po novem letu pa bo nakup te limuzine oziroma karavana mogoč le še z atmosferskim bencinskim motorjem. CX-5 ostaja tako edini model pri znamki, pri katerem je še na voljo dizelski motor.

Posodobitev bi bila predraga

Zakaj so se pri Mazdi odločili za ta drzni korak, (vsaj za zdaj) ni uradno znano. A tako kot pri veliki večini upokojenih motorjev v zadnjih 2,2-litrski motor je odslej na voljo le še pri modelu CX-5. Foto: Gašper Pirman letih je tudi pri tem najverjetnejši razlog povezan z emisijskimi zahtevami. 2,2-litrski dizelski motor ima dolg stalež, njegova posodobitev in doseganje novih zahtevnih emisijskih norm pa bi bila občutno predraga glede na število prodanih avtov.

Novico o umiku dizelskega motorja so potrdili tudi pri slovenskem zastopniku, dizelsko gnana šestica pa bo pri nas tako na voljo le še do konca letošnjega leta oziroma do razprodaje obstoječih zalog.

Številni proizvajalci so se odločili za ukinitev dizelskih motorjev, ki so bili v zadnjem desetletju in pol gonilna prodajna sila v vseh večjih limuzinah, karavanih in pri flotnih kupcih. Veliko teh kupcev se je zdaj preselilo k bencinskim motorjem, flotni kupci pa zaradi nižjih izpustov ogljikovega dioksida izbirajo hibride.