Magni Steyr prestižen posel z BMW in Toyoto?

Po za zdaj sicer še neuradnih napovedih bo avtomobilska tovarna Magna Steyr v avstrijskem Gradcu izdelovala dva nova športna avtomobila, ki so ju skupaj razvili pri BMW in Toyoti.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Toyotin koncept dirkalnika, ki napoveduje serijsko supro. Jo bodo res izdelovali v Gradcu? Foto: Newspress

Iz Gradca v svet nova toyota supra?

Toyota je svojo izvedbo tega športnega avtomobila predstavila kot koncept že na avtomobilskem salonu v Ženevi. To je bil koncept dirkalnika, ki bo v serijski različici postal reinkarnacija legendarnega modela supra. Pri Toyoti bodo poskušali z novo supro, ki jo bodo začeli prodajati v prvi polovici prihodnjega leta, bolje poudariti dinamični značaj svojih vozil in s tem pritegniti tudi nove kupce. BMW bo na isti platformi izdelal športnega roadsterja, ki so ga kot koncept predstavili lani v ZDA.

Oba avtomobila bodo izdelovali v Magni Steyr, sporočajo neuradni viri iz graške tovarne, je poročal Autonews Europe. Pri Magni International tega še niso potrdili oziroma ta dolžnost pripada Toyoti in BMW.

Letno bodo izdelali okrog 200 tisoč vozil

Magna Steyr izdeluje mercedes-benza razred G, BMW serije 5, konec lanskega leta so začeli proizvodnjo jaguarja e-pacea, letos pa bodo tem vozilom dodali še jaguarja i-pacea. Tovarna bo letos predvidoma izdelala okrog 200 tisoč vozil.