Ljubljana ima prometnega policista, ki mu ni para

Borut Božič delo policista opravlja že okrog 25 let. Foto: Klemen Korenjak

Ali poznate pomen policistovih kretenj?

Pred leti smo ljubljanskega policijskega inšpektorja Boruta Božiča postavili v eno izmed križišč v Ljubljani, kjer nam je pokazal delo policista prometnika in tudi reakcijo, ki jo danes policist na sredini križišča povzroči pri voznikih avtomobilih in drugih udeležencih prometa.

Premagal policiste v Budimpešti



Letos je bilo v dogajanje ob dnevu madžarske policije vključeno tudi tekmovanje policistov prometnikov v fizičnem usmerjanju prometa. Organizator je na enem bližnjih križišč izklopil semaforje, posamezni tekmovalci, policisti prometniki, pa so morali v desetih minutah fizičnega urejanja prometa pokazati in dokazati svoje sposobnosti. V tekmovanju se je s policisti iz drugih držav pomeril tudi Božič, ki je s svojim strokovnim znanjem, zanesljivostjo, pa tudi eleganco v gibanju prepričal ocenjevalno komisijo. Premagal je konkurente iz Prage, Bratislave, Bukarešte in Budimpešte ter osvojil prvo mesto.

Ali poznate pomen policistovih kretenj? Foto: Klemen Korenjak S policistom v križišču hitro nastane vozniški šok

V Ljubljani smo takrat z Božičem ustavili delovanje semaforjev, na katerih je zato utripala le še rumena luč, sredi križišča pa je glavno besedo dobil policist s prepoznavnimi belimi rokavicami in glasno piščalko. Že v nekaj sekundah je sledil šok. Peška je obstala na pločniku, nejeverno gledala v policista in se obotavljala, ali naj sploh stopi na prehod za pešce. Vozniki se sprva niso zmedli in so skozi križišče peljali skladno s policistovimi kretnjami, nato pa bi skoraj počilo.

Voznik poltovornjaka se ni zmenil za policistov položaj. Ta je bil proti njemu obrnjen s prsmi, iztegnil je roke, glasno piskal in … nič. Voznik je nadaljeval pot v notranjost križišča in šele ko je policist večkrat zapored zapiskal, stopil proti njemu in s kretnjo jasno pokazal, da je zdaj v križišču glavni on, je voznik sunkovito ustavil.

"Znanje popusti, vozniki se ravnajo po občutku"

"Ko policist stopi v križišče, marsikateremu vozniku znanje popusti in se ravna le še po občutku. Vozniki preslabo poznajo kretnje policistov, gledajo drug na drugega in se opazujejo. V našem primeru sem moral nekatere opozoriti z večkratnim žvižgom, pokazal sem nanje, a so še vedno nadaljevali vožnjo," pravi Božič, izkušeni policijski inšpektor z oddelka za promet na policijski upravi v Ljubljani, ki je fizično usmerjanje prometa začel že pred 22 leti.

Glavna naloga in smisel policista, ki danes sicer le še redko stopi v križišče – to se v Ljubljani na primer dogaja predvsem v največjih križiščih ob prometnih konicah –, je razbremeniti prenatrpanost križišča. Potreba po policistu se pojavi takrat, ko je gostota prometa zelo velika. Policist v največjih križiščih v Ljubljani najpogosteje pomagajo in se prilagajajo delujočemu intervalu semaforja. Policist predvsem preprečuje vožnjo v križišče, ko je to prenatrpano, in pospešuje promet iz njega.