LEGO® Technic™ PEUGEOT 9X8 24H Le Mans

V podvigu inženirske odličnosti sta oblikovalski ekipi LEGO Group in Peugeot Sport ustvarili natančno različico dirkalnika PEUGEOT 9X8 v merilu 1:10. Poustvarite vznemirjenje legendarnega Peugeota 9X8 s tem prefinjeno oblikovanim modelom Lego Technic. Od elegantne aerodinamike do zmogljivega motorja je bil vsak element narejen tako, da zajame bistvo hitrosti in inovativnosti.

Odlična ideja, da se v prazničnih dneh potopite v svet brezmejne ustvarjalnosti in inženirskih čudes z modelom PEUGEOT 9X8. Privlačen komplet, izdelan z natančnostjo in pozornostjo do podrobnosti, je več kot le igrača – je potovanje v kraljestvo domišljije, učenja ter neskončne zabave.

Model vključuje različne funkcije Peugeota 9X8, vključno s sedem stopenjskim menjalnikom, motorjem V6 in hibridnim pogonskim sklopom, vzmetenjem, krmiljenjem, ki deluje z obračanjem volana, vrati in nezamenljivim profilom. Vsebuje elemente, ki se svetijo v temi in pričarajo vzdušje resnične 24-urne dirke.

Komplet je sestavljen iz 1775 posameznih kosov ter meri 13 centimetrov v višino, 22 centimetrov v širino in pol metra v dolžino. Sprostite notranjega inženirja v sebi ali v svojem otroku ali ponovno odkrijte veselje do sestavljanja s tem privlačnim kompletom Lego. S svojimi tehničnimi elementi model Peugeot 9X8 zagotavlja poučno, a hkrati zabavno izkušnjo za vse starosti. Zaradi veselja do sestavljanja zapletenih kosov in ponosa do razstavljanja dokončane mojstrovine je odlična izbira za mlade in mlade po srcu.

Spremenite praznični čas v praznovanje ustvarjalnosti in raziskovanja tako, da pod božično drevesce postavite LEGO® Technic™ PEUGEOT 9X8. Vrhunska replika Peugeotovega brezkrilnega dirkalnika v merilu 1:10 zagotavlja nasmehe in nepozabne trenutke za vse.

PODATKI O IZDELKU: (42156) Starost: 18+ Mere: višina 13 cm, dolžina 50 cm in širina 22 cm Ime izdelka: LEGO® Technic™ Hibridni hiperavtomobil PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Kosov: 1775



O ZNAMKI PEUGEOT

PEUGEOT je znamka vozil visokega segmenta za širok krog potrošnikov. Njegova najnovejša obljuba "moč PRIVLAČNOSTI" se odraža v vseh modelih in storitvah. Med vrednote znamke prištevamo privlačnost (privlačna oblikovna zasnova), čustva (instinktivni užitki v vožnji) ter odličnost (brezkompromisna kakovost in enostavna uporaba). V letu 2022 je znamka PEUGEOT prodala več kot 1.050.000 vozil v več kot 130 državah sveta. Do leta 2025 bodo vsi njeni modeli, tako osebna kot gospodarska vozila, električni. Projekt PEUGEOT E-LION je 360-stopinjski pristop k doseganju cilja brezogljične mobilnosti do leta 2038. Elektrificirani hiperdirkalnik PEUGEOT 9X8 izkazuje strast do avtomobilskega športa in sodeluje na svetovnem vzdržljivostnem prvenstvu (WEC), vključno z dirko 24 ur Le Mansa.

