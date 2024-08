Pri Mercedes-AMG zaključujejo razvojna testiranja svojega novega ekskluzivnega avtomobila. To bo roadster purespeed, ki pri Nemcih predstavlja tudi prvi model serije eksluzivnih in številčno omejenih vozil serije Mythos. Izdelali bodo namreč le 250 purespeedov, vse za izbran krog kupcev in zbirateljev.

Purespeed nima ne vetrobranskega stekla, niti strehe. Vgrajena sta dva sedeža, tehničnih podatkov pa za zdaj uradno še niso razkrili. To sledi po koncu tri tisoč kilometrov dolge testne razvojne faze, ki jo opravljajo med severom Italije in dirkališčem Nardo.

Iz formule ena na cesto tudi varovalni sistem Halo

Posebnost vozila je varovalni sistem Halo, ki ga poznamo iz formule ena. Zaščitni drog nadomešča tradicionalni stebriček A. Za uporabnike avtomobila so razvili tudi posebno čelado, ki je aerodinamično optimizirana.

Foto: Mercedes-AMG

Foto: Mercedes-AMG

Foto: Mercedes-AMG

Foto: Mercedes-AMG