"Lažni" ročni menjalnik v avtu: To je ideja s Kitajske

Pred meseci smo pisali o težavah, ki jih prinašajo električni avti za avtošole. Slednji so na voljo le s samodejnim menjalnikom, zato se vozniku v prometno dovoljenje vpiše dodatna oznaka, ki mu dovoljuje voziti le avto s samodejnim menjalnikom. Toda Kitajci so našli rešitev in v električni avto vgradili ''lažni'' ročni menjalnik, s tem pa prisilili voznika začetnika, da se nauči voziti avto z ročnim menjalnikom.

Zdi se, da za kitajske proizvajalce avto ni prav nobene ovire in svoje ideje hitro implementirajo ter uporabijo v realnosti. Tokrat so šli še korak dlje in za nas povsem neznani proizvajalec Chery New Energy je v svoj preprosti električni avto vgradil povsem delujoči ''lažni'' ročni menjalnik.

Pod eno streho združiti dva svetova

Chery New Energy je električni model eQ2 predstavil leta 2018, a sodeč po fotografijah gre za sila preprost avtomobil, ki ne sledi tehnološko naprednim konkurentom iz Evrope. Kljub temu ga imajo rade avtošole, predvsem pa ekološko usmerjeni vozniki. Tako kot vsako električno vozilo je tudi precej preprosti eQ2 opremljen s samodejnim menjalnikom, a ker je v državi še vedno večji delež avtov z ročnim menjalnikom, se je proizvajalec spomnil zanimive rešitve - v električni avto so vgradili lažni ročni menjalnik.

Čeprav si je osnovo izposodil pri povsem običajnem modelu cowin C3, ima eQ2 vgrajen šibak elektromotor z 42 kilovati, a je ta varčen in skupaj z vgrajenimi baterijami nudi do 400 kilometrov dosega.

Na levi strani je napolnjenost baterije in na desni merilnik vrtljajev. Celoten sistem deluje le navidezno, pritisk na sklopko pa ne spravi elektromotorja v prosti tek. Foto: Chery New Energy

Kako torej deluje lažni ročni menjalnik?

V resnici so pri proizvajalcu to posebno serijo označili kot različico za avtošole. Od običajnega modela se tako razlikuje po posebnih merilnikih, ki imajo vgrajen poseben merilnik za vrtljaje motorja, ob stopalko za zavoro so postavili še stopalko za sklopko in na osrednjo konzolo namestili še ročico menjalnika s petimi prestavami. Vse je seveda tam le zaradi videza in nimajo nikakršnega vpliva na vožnjo ali delovanje pogona.

Celoten sistem ročnega menjalnika deluje prek posebne programske opreme, ki poskrbi, da se avtomobil obnaša kot avto z motorjem na notranje zgorevanje, iz zvočnikov prihajajo zvoki kot pri običajnem avtu in delovanje motorja je nastavljeno tako, da posnema delovanje prestav. Kitajci so vse skupaj zasnovali tako, da se pri prehitro izpuščeni stopalki za sklopko motor nekoliko zaleti in upočasni.

Gre za preprosti električni avto s precej šibkim elektromotorjem z 42 kilovati, a kot pravi proizvajalec, je njegov doseg do 400 kilometrov. Foto: Chery New Energy

Tudi pri nas je vse več povpraševanja po opravljanju vozniškega izpita z električnim avtom, a zaradi zakonodaje lahko voznik kasneje vozi le avtomobile s samodejnim menjalnikom. Foto: Avtošola Šmarca Mogoče bi bil takšen način primeren tudi za Slovenijo

V Sloveniji je zakon jasen – če voznik vozniški izpit opravi z avtomobilom s samodejnim menjalnikom, se v vozniški izpit vpiše koda 78. Posledično lahko po cestah vozi le avtomobile s takšnim menjalnikom, če želi nekdo voziti avtomobil z ročnim menjalnikom, pa mora ponovno opraviti praktični del izpita. Ker na vrata z vsakim dnem trkajo elektrificirani modeli (električni, hibridi ...), kjer ni možnosti ročnega menjalnika, hkrati pa močno raste prodaja avtomobilov s samodejnim menjalnikom, se vse bolj kaže težava, ki jo ta zakon povzroča.

Tako kot je bilo nekoč z avtomatikom, pa je zdaj z električnimi avtomobili. Zadnji že pošteno trkajo na naša vrata, zaradi strogih zahtev Evropske unije pa elektrifikacija modelov postaja vsakdan. S tem se umikajo tudi ročni menjalniki, avtošole pa bodo tudi v tej smeri počasi naredile korake naprej. Kot prvi ponujajo opravljanje vozniškega izpita v električnem avtomobilu pri avtošoli Šmarca, a tudi v tem primeru se vozniku v vozniški izpit zapiše koda 78. ''V šolah vožnje spremljamo debato v Nemčiji, kjer se o ukinitvi kode že pogovarjajo, pri nas aktivnih pogovorov z zakonodajalcem okrog tega še ni. Bodo pa v prihodnosti nedvomno morali steči, saj ročni menjalnik počasi postaja anahronizem tudi v glavah slovenskih potrošnikov, sploh pa med mladimi generacijami voznikov.''