Kupuje avtomobile v Sloveniji “Janez Novak” ali podjetja?

Maja so avtomobilski trgovci zabeležili veliko rast prodaje novih avtomobilov. V primerjavi z lanskim majem je bila ta večja za 18,5 odstotka. Na letni ravni je letos do konca maja prodaja višja za dobrih 18 odstotkov. Prodaja zdaj raste že deset mesecec zaporedoma.

Med pogonskimi viri je na vrhu bencinski motor, ki ima dobrih 37 odstotkov trga. Električni avtomobili in priključni hibridi so skupaj dosegli slabih 20 odstotkov trga - povsem električni imajo do konca maja 12,4-odstotni delež, pri dizlu je ta letos padel pod 15 odstotkov. Med alternativnimi pogoni izstopajo hibridi. Vsaj četrti novi avtomobil je bil letos hibrid.

Prodaja novih avtomobilov v Evropi (januar-maj 2023):

št. prodanih 1. Volkswagen 479 tisoč 2. Toyota 286 tisoč 3. Peugeot 264 tisoč 4. Renault 258 tisoč 5. Škoda 239 tisoč

vir: ACEA

Foto: Gašper Pirman

Kaj pa Slovenija?

V Sloveniji je letos prodaja novih avtomobilov zasla le za 1,5 odstotka. To je torej daleč po evropsko ravnjo in celo najnižja rast med vsemi državami v Evropi, ki so del statistike ACEA. Tak je sicer podatek te organizacije. Po podatkih, ki jih je predstavil Porsche Slovenija, je prodaja letos višja za 5,3 odstotka. Do konca maja so tako v Sloveniji registrirali 22.668 novih avtomobilov.

Na vrhu so Volkswagen, Škoda, Renault, Toyota in Kia. Dobrih 54 odstotkov trga predstavljajo fizični kupci, med katerimi so najuspešnejši Volkswagen, Škoda in Toyota. Te tri znamke so do konca maja edine fizičnim kupcem dostavile več kot tisoč avtomobil. Pri nekaterih znamkah gre za dobavo avtomobilov na podlagi že lani sklenjenih pogodb.

Po deležu fizičnih kupcev izstopajo predvsem Toyota, Hyundai, Kia, Dacia in Suzuki.

Pregled trga novih osebnih avtomobilov v Sloveniji (januar-maj 2023):

Celoten trg Fizični kupci 1. Volkswagen (3.508) Volkswagen (1.626) 2. Škoda (2.499) Škoda (1.333) 3. Renault (2.414) Toyota (1.042) 4. Toyota (1.389) Kia (950) 5. Kia (1.265) Renault (943) 6. Hyundai (1.038) Hyundai (874) 7. Peugeot (1.035) Dacia (645) 8. Dacia (940) Suzuki (475) 9. Seat+Cupra (889) Peugeot (450) 10. Audi (782) Audi (423)

vir: Porsche Slovenija