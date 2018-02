Korejski SUV, ki meče rokavico Tesli

Hyundai je pokazal svoj drugi električni model, ki vstopa v najhitreje rastoči evropski segment. Eden prvih električni avtomobilov, ki združuje videz trendovskega crossoverja in elektrike za razmeroma obvladljiv finančni vložek, je na voljo v dveh različicah, močnejša pa ima baterijo s kapaciteto 64 kilovatnih ur in do 470 kilometrov električnega dosega.

Glavni poudarek: baterija s 65 kilovatnimi urami, do 470 kilometrov dosega in možnost hitrega polnjenja

Kona EV bo ob prihodu v prodajne salone poleg ioniqa drugi hyundaiev električni model. Če je kombilimuzina na voljo s tremi elektrificiranimi pogoni, je posebnost drznega križanca, da je poleg dizelskega in bencinskega agregata zdaj na voljo še izključno električni pogon.

Na voljo je v dveh različicah. Šibkejša ima vgrajeno baterijo s kapaciteto 39 kilovatnih ur in do 300 kilometrov dosega, medtem ko ima močnejša baterijo s kapaciteto 64 kilovatnih ur in do 470 kilometrov dosega po najnovejšem merilnem ciklu WLTP. Obe različici imata 395 njutonmetrov navora, a ima močnejša vgrajen elektromotor s 150 kilovati, šibkejša pa elektromotor z 99 kilovati. Obe bateriji se lahko polni na polnilnicah z do 100 kilovati, zato se večjo baterijo do 80 odstotkov napolni v manj kot uri.

Drugačna osrednja konzola in pretikanje menjalnika prek stikal. Največji novosti v notranjosti poleg digitalnih merilnikov. Foto: Hyundai

Ker elektromotor ne potrebuje hlajenja, je spredaj nameščena zaprta in aerodinamična maska. Foto: Hyundai

Kona electric bo na voljo v dveh različicah. Prva bo imela baterijo s kapaciteto 39 kilovatnih ur in do 300 kilometrov dosega, druga pa baterijo s kapaciteto 64 kilovatnih ur in do 470 kilometrov dosega. Foto: Hyundai

Združitev dveh trendov, ki bosta v prihodnosti krojila avtomobilski svet

Čeprav so proizvajalci že v preteklosti združili svet terencev in električnega pogona, je Hyundai prvi, ki bo v cenovno dosegljiv avtomobil namestil tako veliko baterijo. Podobno kapaciteto imata le tesla X in chevrolet bolt/opel ampera-e (oba 60 kWh), kmalu se jima bosta pridružila še novejša različica leafa z baterijo s kapaciteto do 60 kilovatnih ur in premijski audi e-tron. A ker tesla X in opel ampera-e trenutno nista na voljo v Evropi, e-tron pa bo ob prihodu na trg cenovno bistveno dražji, bo kona EV praktično edini razmeroma cenovno dosegljivi križanec z električnim pogonom, ki bo na voljo kupcem na stari celini.

Električna kona se bo pridružila obsežnemu načrtu za prihodnost. Hyundai želi do leta 2020 predstaviti 15 elektrificiranih vozil, med njimi bodo hibridi, priključni hibridi, povsem električna vozila in vozila s pogonom na vodikove celice. Od tega naj bi jih deset zapeljalo na evropske ceste, med njimi zagotovo model s pogonom na vodikove celice in električni avtomobili, ki bodo sloneli na novi arhitekturi, razviti posebej za ta razred vozil.

Oblikovno posebna, še posebej znotraj

Kona tudi kot električni križanec ostaja oblikovno posebna. Z novo masko in edinstvenimi 17-palčnimi platišči bo na cesti še bolj izstopala. V notranjosti se od običajnih izvedenk razlikuje po posebni osrednji konzoli in načinu pretikanja menjalnika. Nov je tudi sedempalčni digitalni voznikov števec.

Zaradi nove arhitekture je notranjost ostala nespremenjena in enako prostorna kot pri različicah z motorjem na notranje izgorevanje.