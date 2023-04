Korejske novice, ki veselijo gospodarstvo na Slovaškem

Kia je do zdaj svoje električne avtomobile izdelovala le v korejskem Gyeongju, kmalu pa jih bodo začeli proizvajati tudi v tovarnah v Evropi, na Kitajskem, v ZDA in Indiji.

Kia je tovarno na Slovaškem postavila leta 2004, dve leti pozneje pa je s proizvodne linije pripeljal prvi ceed. Trenutno tam proizvajajo modele ceed, proceed, xceed in sportage. V tovarni, ki se nahaja 200 kilometrov severovzhodno od Bratislave, je zaposlenih 3.800 ljudi. V tej tovarni letno izdelajo do 350 tisoč avtomobilov, ob tem pa še 540 tisoč motorjev.

Izključena ni niti nova tovarna v Evropi

Novica o lokalni proizvodnji električnih avtomobilov je seveda dobra za kupce v Evropi, kjer so bile do zdaj razpoložljive kvote teh vozil zelo omejene, enako pa tudi za prihodnost tovarne v Žilini na Slovaškem. Z razširjenim programom električnih avtomobilov bi lahko tovarno razširili. Izključena ni niti gradnja nove tovarne v Evropi. Podrobnosti načrtov, ki jih je vodstvo Kie razkrilo med predstavitvijo svojim lastnikom in vlagateljem, so še zelo skope.

Povedali pa so, da nameravajo v Evropi proizvajati majhne in srednje velike električne avtomobile, ki bodo ključni za prodajno rast. Kia namerava do leta 2030 povečati letno prodajo električnih avtomobilov na 2,3 milijona, kar je za 7,5 odstotka več kot ob zadnji predstavljeni strategiji. To bi predstavljalo 55 odstotkov njihove celotne globalne prodaje novih avtomobilov. Po modelih EV6 in niro v električni ponudbi za Evropo sledita športni terenec EV9 in križanec EV5. Do leta 2027 nameravajo predstaviti 15 novih električnih avtomobilov.