Kdo je kupec? Korejsko znamko prodali za 220 milijonov evrov.

Ssangyong je pred novim začetkom, potem ko je decembra 2020 ta avtomobilski proizvajalec vložil postopek za stečaj in je trenutno v stečajnem postopku. Njegov kupec naj bi bilo le šest let staro zagonsko podjetje Edison Motors, ki je za (propadlega) južnokorejskega proizvajalca avtomobilov odštelo 260 milijonov dolarjev (223 milijona evrov).

Kot so zapisali pri Nikkei Asia je največ denarja za nakup Ssangyonga ponudilo podjetje Edison Motors. Pogodba z novim lastnikom bo podpisana nekje do konca novembra, s tem pa se očitno končuje agonija za tega proizvajalca avtomobilov.

Letos poleti je Ssangyong med drugim pričel z izdelavo električnega koranda. Kakšne spremembe bodo uvedli pri Edison Motors bo najverjetneje znano šele prihodnje leto. Foto: SsangYong Kdo je kupec nekoč četrtega največjega južnokorejskega proizvajalca?

Edison Motors so ustanovili leta 2015, že takoj pa so se usmerili v razvoj in proizvodnjo električnih avtobusov in tovornjakov. Že nekaj časa si želijo priložnosti tudi v avtomobilskem svetu, zato je nakup Ssangyonga odličen in odločen korak k uresničitvi tega cilja. Z nakupom so pridobili tudi tovarno v Pyeongtaek, kjer bodo lahko Ssangyong spremenili v proizvajalca izključno električnih avtomobilov.

Ali Ssangyong čaka lepša prihodnost je težko napovedati. Pogled v preteklost je namreč sila razburljiv in poln preobratov. Ssangyong je bil ustanovljen leta 1986 in leta 1991 z uspešnim sodelovanjem z Daimlerjem postal četrti največji proizvajalec v Južni Koreji. Po nekaj uspešnih letih z Mercedesovo tehnologijo je leta 1997 večinski delež v podjetju kupil Daewoo, a kmalu bil primoran prodati svoj delež. Leta 2004 je tako kitajski SAIC kupil 51 odstotkov Ssangyonga.

Leta 2009 je izguba znašala 75,42 milijona dolarjev (64,81 milijona evrov), zato je šlo podjetje v stečaj. Nov lastnik, Mahindra & Mahindra, je podjetje kupilo leta 2011 za 463,6 milijona dolarjev 398,38 milijona evrov), a po nekaj mirnih letih se je Ssangyong znova znašel v težavah. Deset let kasneje je nov lastnik postal že omenjeni Edison Motors. Zdaj bo prišlo do največje revolucije v zgodovini podjetja, kjer bodo jedro prodajne ponudbe tvorili električni športni terenci.