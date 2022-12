Konec za Mercedes in Američane? Ni prvič, da se umikajo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mercedes-Benz in Rivian

Pred tremi meseci je Mercedes-Benz sklenil dogovor o sodelovanju z ameriškim zagonskim podjetjem Rivian. Skupaj so nameravali razviti in izdelovati električne kombije, a zdaj so ta projekt zaustavili. Načrtovani kombiji bi nastali tako na novi Mercedesovi kot tudi Rivianovi lastni platformi, s skupnim razvojem pa bi predvsem občutno znižali stroške.

S skupnim projektom sicer ni dokončno konec, a Rivian se bo najprej osredotočil na svoje ostale kratkoročno usmerjene projekte trenutnih vozil. Rivian bi moral Amazonu do konca letošnjega leta dostaviti prvih 10 tisoč dostavnikov (skupaj 100 tisoč naročenih), Rivian prav tako izdeluje poltovornjak R1T in SUV R1S. Za Američane so očitno ti trenutni projekti, ki zagotavljajo še kako potrebne redne prihodke, trenutno pomembnejši.

Rivian sicer sklenjenih dogovorov z uveljavljenimi proizvajalci ni končal prvič. Lani so se razšli s Fordom, s katerim naj bi tudi izdelovali skupna vozila.

Mercedesovi kombiji po letu 2025 električni

Zaustavitev dogovorov z Rivianom bistveno ne vpliva na Mercedesovo strategijo razvoja električnih kombijev. Ti bodo nastali na platformi van.ea, na njej pa bodo nastali vsi Mercedesovi kombiji srednjega in velikega segmenta od leta 2025 naprej. Take kombije bodo izdelovali tako v Nemčiji kot tudi v Španiji (Vittoria), nadaljnja širitev tovarne v poljskem Jaworju pa je bila pogojena prav s poslom z Rivianom. Ta širitev tovarne je zato zdaj zaustavljena. V poljski tovarni sicer Mercedes zadnja tri leta izdeluje motorje z notranjim izgorevanjem, od lani pa tudi baterije.