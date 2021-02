Konec za klasični 4x4: tudi Jeep kima elektriki

Tudi pri Jeepu se prebujajo iz spanca in so po zatišju v Slovenijo pripeljali modela renegade in compass z oznako 4Xe. Obema je skupen priključno-hibirdni pogonski sklop, ki poskrbi tudi za elektrificiran štirikolesni pogon in 50-kilometrski električni doseg. Cene se pri compassu pričnejo pri 41 in pri renegadeu pri 38 tisoč evrih, vam pa na te cene v primeru financiranja ponudijo 4.500 evrov popusta.

Tako renegade (na fotografijah) kot tudi compass poganja 1,3-litrski bencinski turbomotor s 95 ali 132 kilovati. Skupna sistemska moč se ob izbiri paketa limited ustavi pri 139 kilovatih oziroma pri 176 kilovatih, če kupec izbere namenski terenski paket trailhawk (compass s tem paketom stane 44 in renegade 40 tisoč evrov). Elektromotor z močjo 44 kilovatov ima še 250 njutonmetrov navora, energijo pa mu priskrbi baterija z zmogljivostjo 11,4 kilovatne ure. Kot pravijo v tovarni, je električne energije dovolj za 50 električnih kilometrov.

Tudi do 45 električnih kilometrov

Ker zadnji kolesni par poganja električna energija (od tod tudi ime 4xe), sta obe različici vedno na voljo s štirikolesnim pogonom. Pri 100-odstotni napolnjenosti baterije je znašal doseg na potovalnem računalniku 50 električnih kilometrov. Foto: Gašper Pirman Limited je sicer namenjen nekoliko bolj urbanim kupcem, medtem ko je trailhawk namenjen najbolj zahtevnim uporabnikom, ki velikokrat odidejo na izlet na težko dostopne kraje.

V enourni prvi vožnji resnih terenskih zmogljivosti nismo imeli priložnosti preizkusiti, a na cesti je bil renegade s pomočjo električne tišine ni dajal vtisa pravega klenega terenca. Ob 100-odstotni napolnjenosti baterije se je na osrednjem zaslonu, ki je zelo pregleden in vizualno všečen izpisal 50-kilometrski doseg. Po prevoženih 20 kilometrih nam je ostalo še 66 odstotkov baterije, električni doseg pa je padel na 25 kilometrov. Pod sedeži je vgrajena 145 kilogramov težka litij ionska baterija z zmogljivostjo 11,4 kWh tako v praksi zagotavlja nekje okoli 40-45 kilometrov vožnje brez emisij.

Renegade ostaja všečno oblikovan mali SUV z velikim številom podrobnosti. Foto: Gašper Pirman

Pregledni merilniki, fizična stikala ostajajo

Hibridni pogon je pri obeh modelih serijsko opremljen s 6-stopenjskim Aisinovim samodejnim menjalnikom, vozniku pa še vedno ostane na izbiro veliko voznih profilov. Vozni načini hybrid, electric in e-save so namenjeni upravljanju pogonskega sklopa, dodatno pa so na voljo še vozni profili pri terenski vožnji (delujejo le v načinu hybrid). Ne manjka niti zaklep diferenciala, zato bi morala biti oba Jeepova terenca prav zabavna tudi na različnih terenih.

Hibridi prihajajo, dizli se umikajo

Sta pa prva električna jeepa povzročila kar velik pretres pri motorni ponudbi. Pri uvozniku Avto Triglav so tako s seznama motorjem umaknili 1,3-litrski bencinski motor z 135 kilovati, ljubitelji dizlov pa so ostali brez dveh opcij - poslavlja se dvolitrski dizel z 103 in 125 kilovati. Velike spremembe so dogajajo tudi pri štirikolesnem pogonu. Klasičnega ne bo več na voljo, zamenjujejo ga električno gnane različice 4Xe.

Običajni štirikolesni pogon se v celoti poslavlja, nadomešča ga delno elektrificiran štirikolesni pogon. Foto: Gašper Pirman

