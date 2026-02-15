Pisali smo že o uspešnem začetku leta znamke Leapmotor v Sloveniji. Ta sodi lastniško pod okrilje Stellantisa in jo v Slovenijo znotraj skupine Emil Frey uvaža podjetje P Automobil Import - ta je bil prvotno predvsem uvoznik znamke Peugeot.

Poleg malčka T03, januarja je bil to najuspešnejši električni avtomobil v Sloveniji, so že lani precej pozornosti poželi tudi s kompaktnim križancem C10. S ceno pod 35 tisoč evrov (subvencija 7.200 evrov) je sodil med najcenejše dimenzijsko primerljive avtomobile na trgu - C10 je namreč dolg 4,7 metra in ima 435 litrov prtljažnika (dodatnih 22 litrov spredaj).

Foto: Emil Frey Slovenija

Večja baterija pri Leapmotorju prinaša tudi 800-voltno zasnovo

Kitajska znamka je zdaj v Slovenijo pripeljala tudi novo različico C10 z večjo baterijo, ki ima kapaciteto namesto 69 že skoraj 82 kilovatnih ur (kWh). Večja baterija ne vpliva na zunanje mere avtomobila, dodaja pa okrog 80 kilogramov dodatne mase.

Poleg pripadajočega večjega dosega (po WLTP okrog 90 dodatnih kilometrov) pa je pri večji bateriji ključen prehod na 800-voltno zasnovo. Ta prinaša na primer večjo moč polnjenja z enosmernim tokom (DC), ki se pri večji bateriji poveča s 84 na 180 kilovatov. To sicer za 800-voltno zasnovo ni zares veliko.

Pri dvojnem elektromotorju skoraj 600 “konjev” sistemske moči

Pri različici s pogonom na zadnji kolesi je poraba po WLTP z večjo baterijo celo nekaj manjša in je postavljena pri 18 kWh na sto kilometrov. To sicer ni malo, saj to v praksi napoveduje porabo prek meje 20 kWh na sto kilometrov. Še nekaj več bo pričakovano porabila štirikolesno gnana različica, ki pa pri C10 prinaša bistveno večjo sistemsko moč - ta se poveča kar na 435 kilovatov (598 “konjev”) in 360 njutonmetrov navora.

Edini avtomobil 800-voltne zasnove pod 40 tisočaki

Električni avtomobili z 800-voltno zasnovo so še dokaj redki in večinoma usmerjeni v višje cenovne razrede. C10 je s ceno dobrih 36 tisoč evrov (različica z dvojnim elektromotorjem je dva tisočaka dražja) najcenejši avtomobil 800-voltne zasnove na trgu in tudi edini pod mejo 40 tisočakov. Pri tej ceni, ki je tudi dokončna (dodatna oprema je vključena, kar velja tudi za barvo), je avtomobil v obeh različicah upravičen še do subvencije v višini 6.500 evrov.

Hyundai svoja modela ioniq 5 in ioniq 6, ki sta oba na 800-voltni zasnovi, ponuja od dobrih 45 tisočakov naprej, podobno tudi Kia model EV6.

