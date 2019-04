Kitajci z novo znamko: na radarju tudi Evropa #foto

Foto: Geely

Vse pomembnejši igralec v avtomobilskem svetu

Kitajski Geely postaja vse pomembnejši globalni igralec v avtomobilskem svetu. Kot lastnik Volva, Lotusa in Lynk & Co (lani so prodali že 120 tisoč avtomobilov) in številnih kitajskih znamk je lani skupaj prodal 2,15 milijona avtomobilov. Res je, da so od tega 1,4 milijona avtomobilov prodali na domačem trgu, a njihova širitev je hitra in usmerjena predvsem v elektromobilnost. Hkrati so postali pomemben delničar znotraj Daimlerja in bodo skupaj z Nemci znamko Smart pospremili na novo pot.

Zdaj so lansirali še novo znamko Geometry. Na dogodku v Singapurju so svetovni javnosti razkrili prvi model A. Kmalu naj bi sledili še drugi modeli. Do leta 2025 bodo imeli v različnih segmentih deset električnih modelov.

Do 500 kilometrov dosega

Geometry A bo na voljo v dveh različicah - osnovni in z daljšim dosegom. Prva ima vgrajeno trikomponentno litijevo baterijo s kapaciteto 51,9 kilovatne ure in druga baterijo s kapaciteto 61,9 kilovatne ure. Kot pravijo pri Geelyju, znaša doseg 410 oziroma 500 kilometrov po ciklu NEDC. V resnici to pomeni približno 100 do 150 kilometrov manj. Prvi avtomobil poganja elektromotor s 120 kilovati in 250 njutnometri navora.

Na uradne podatke polnilnih zmogljivosti še čakamo, a kot je na razkritju dejal Zhejiang Geely, predsednik Geelyja, se baterija s 30 na 80 odstotkov napolni v tridesetih minutah.

Še največje presenečenje je cena. Na kitajskem stane osnovna različica 31 tisoč dolarjev (27 tisoč evrov), tista z daljšim dosegom pa 37 tisoč dolarjev (32 tisoč evrov). K tej ceni je treba prišteti še subvencije, zato se cena spusti na 22 oziroma na 28 tisoč dolarjev (19 tisoč oziroma 24 tisoč evrov). Morda je ravno zaradi privlačne cene Geely že pridobil za več kot 27 tisoč naročil. Od tega jih 18 tisoč prihaja od kupcev zunaj Kitajske.

Foto: Geely

Foto: Geely