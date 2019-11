Kitajci izbrali svoj najboljši avtomobil leta

Mazda je z modelom 3 letos predstavila enega svojih paradnih konjev, ki je prejel tudi novo prestižno nagrado. Na Kitajskem, največjem avtomobilskem trgu na svetu, so jo izbrali za najboljši avtomobil leta. Kar 38 žirantov je med 194 kandidati, ki so ustrezali pogojem izbora, izločilo deseterico najboljših in med temi so nato izbrali mazdo 3. Ta je na Kitajskem na voljo le v limuzinski karoserijski izvedbi, za domači trg pa jo izdelujejo v tovarni v Changanu.

V zadnjih treh letih so kitajski izbor najboljšega avtomobila dobili lexus ES, volvo S90 in mercedes-benz razred E s podaljšano medosno razdaljo.

Številna priznanja za mazdo 3

Mazda 3 je prejela tudi naziv avtomobila leta na Tajskem, zmagala pa je tudi v izboru najboljšega ženskega avtomobila leta. Ta izbor je svoj finale doživel prejšnji konec tedna na avtomobilskem salonu v Detroitu. Avtomobil je tudi med kandidati za izbor Evropski avtomobil leta.