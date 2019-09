Kia in njen paradni konj: prihodnost še negotova

Kia si je od modela stinger obetala veliko, vendar prodajne številke ne dosegajo pričakovanj. Korejci zato še tehtajo možnosti in še ne vedo ali bodo pripravili novo generacijo in nadaljevali s prodajo.

Foto: Gregor Pavšič

Lahko se prelevi tudi v električno limuzino

''Nikoli nismo v resnici pričakovali masivnih prodajnih številk. Bil je naš udarni avto. Želeli smo bili uspešno vsaj v ZDA, na trgu, kjer smo mislili da lahko uspe. Imeli smo velika pričakovanja za ta trg in zelo težko je pričeti v takih segmentih,'' je na frankfurtskem avtosalonu za Car Advice dejal Gregoy Guillaume, podpredsednik in višji glavni oblikovalec Kiinega oblikovalskega studia v Nemčiji.

Hkrati je priznal, da prodajne številke ne dosegajo pričakovanj znamke, zato je pred modelom stinger še negotova prihodnost. ''Na začetku moje kariere sem bil pri Audiju. Spomnim se, potrebne so bile tri generacije A8, da so jo ljudje videli na nivoju BMW serije 7 in mercedes razreda S. Potrebno je vztrajati. Ob vstopu v te segmente ali je to premium ali gre za posebno vozilo, si moraš dati nekaj več časa.''

Ali bo stinger vztrajal na vse bolj zahtevnem trgu limuzin bo znano šele nekoliko kasneje. O njegovi prihodnost bo odločal tudi pogonski sklop. ''Kot veste se veliko dogaja z elektrifikacijo, zato bi lahko stinger postal nekaj drugega. Ne vem. Nismo še tam. Imamo še nekaj časa,'' je zaključil Guillaume.