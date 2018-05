Žena možu: ''Pa kaj je to, videti je kot BMW, ampak ni to …''

Kdo bi si še pred desetimi leti mislil, da bo Kia izdelala skoraj pet metrov dolgo limuzino, ki bo odlično povzemala načela avtomobilskega 'gran turisma', kradla poglede in predvsem dokazovala sposobnosti nemško-korejske druščine inženirjev, kakšen avtomobil so sposobni narediti?

Nekje v začetku petdesetih letih prejšnjega stoletja so si snovalci avtomobilov iz Italije domislili pojma 'gran turismo'. Opisoval je tisto vrsto avtomobila, s katerim so si sami zamislili prestižna, udobna, športna, a vseeno varna potovanja z avtomobilom po Evropi. Izdelali so avtomobil GT, katerega prva prioriteta ni bila postati najhitrejši avtomobil na cesti. Namenjen je bil tistim premožnejšim ljudem, ki so znali ceniti inženirske presežke, razvoj avtomobilske tehnologije in so znali med ovinki častiti vrhunske avtomobile. Taki avtomobili so bili namenjeni najbolj prvinskemu uživanju ceste. Ključne zahteve so bili udobje, dinamika in dobro počutje vseh potnikov v avtomobilu.

Fotografije - kia stinger GT na cestah hrvaške Istre

Kratico GT si tale drzna kia zagotovo zasluži

Dobrih 60 let pozneje smo se v sobotnem jutru pred hotelom v Pulju približevali skoraj petmetrski limuzini. Sonce je obsijalo njeno kovinsko rdečo barvo in zraven nje je stal zakonski par v srednjih letih. ''Pa kaj je to, videti je kot BMW, ampak ni to …'' je žena v hrvaščini vprašala moža, medtem ko sta hodila okoli avtomobila in poskušala skozi zatemnjena stekla pokukati v notranjost.

Na jug hrvaške Istre smo se odpeljali z novo kio stinger GT. Mnogo avtomobilskih proizvajalcev je za svoje modele tudi že neupravičeno, skladno s poreklom gran tourismo, povzelo kratico GT. Stinger pa je avtomobil, ki je dolg skoraj pet metrov, s petvratno zasnovo nudi veliko prostora in družinske uporabnosti ter zna v kombinaciji s 3,3-litrskim motorjem V6 tudi pobalinsko rohneti ter pospešiti vse do 270 kilometrov na uro.

Predvsem pa privablja poglede in je izjemno vpadljiv. Besede zakoncev so dale prvo potrditev, da je Kia (že dolgo nič več zgolj poceni in racionalna korejska avtomobilska znamka) kratico GT izbrala upravičeno.

Nova kia stinger GT s 3,3-litrskim motorjem, ki zmore 272 kilovatov. Tak avtomobil stane redno 65 tisoč evrov, testno vozilo pa je imelo vključenih pet tisočakov popusta. Temu je treba prišteti še 890 evrov doplačila za kovinsko barvo. Foto: Gregor Pavšič

Položaj za volanom je zelo dober, hvalimo tudi ergonomijo. Prav tako izbiro materialov v notranjosti, ki presega do zdaj videno pri znamki Kia. Foto: Gregor Pavšič

Na pot po Istri: v objem razgledov in skritih asfaltnih kotičkov

Ker torej avtomobil povzema tiste prave vrednote zmogljivega, udobnega in tudi prestižnega avtomobila, smo ga zapeljali na pot po Istri. Ta ni primerna le zaradi relativno maloštevilnega prometa na stranskih cestah, številnih dobro skritih koščkov asfalta z zapostavljenimi ribiškimi vasicami in lepimi razgledi na Kvarnerski zaliv, temveč tudi zaradi zgodovinske povezave okolja s prvinskimi cestami.

Stinger GT nas je vodil po približno tistih ovinkih, kjer so pred davnimi stoletji Rimljani tlakovali prve resnejše ceste in postavljali temelje današnjemu uživanju na cestah z modernimi avtomobili.

V slogu 'gran turismo' po sledeh nekdanje Flavijevske in Liburnijske ceste

Rimljani so Istro osvajali leta 177 pred našim štetjem in takrat so ceste postale osnova širjenja imperija in simbol moči cesarstva. Iz rimskega mesta Akvileja (danes Oglej v italijanski Furlaniji-Julijski krajini) je mimo Trsta in Poreča do Pulja vodila tako imenovana Flavijevska cesta, od tam naprej pa je proti vzhodu polotoka vodila Liburnijska cesta. Nekje vmes, tam v središču današnjega Pulja, so postavili enega svojih največjih amfiteatrov. Gradili so ga v prvem stoletju našega štetja in danes velja za enega najbolje ohranjenih.

Bistvo avtomobila GT ni v brutalnih pospeševanjih in "polaganju" ovinkov, temveč v zmerno dinamični vožnji s poudarkom na udobju in prestižu. Foto: Gregor Pavšič

Trget je ena izmed skritih vasic na vzhodni strani istrskega polotoka. Foto: Gregor Pavšič

Kia je stingerja razvila v svojem oblikovalskem studiu v Frankfurtu, najzaslužnejši zanj je bil prvi oblikovalec družbe Peter Schreyer. Foto: Gregor Pavšič

Stinger GT pred ostanki rimskega Koloseja v središču Pule. Foto: Gregor Pavšič

Odkrivanje pozabljenih istrskih vasic in cest

Tam pred ostanki veličastnega koloseja se je v prometnem vrvežu naš stinger GT kar nekoliko izgubil, drugače pa je bilo na istrskem podeželju. Cestni potep smo začeli v Opatiji. Najprej zavita obalna cesta proti jugu, pri Mošćeniški Dragi pa zavoj na desno proti privlačni vzporedni zaviti cesti. Nekoč je gostila tudi hitrostno preizkušnjo opatijskega relija in tam je lahko šestvaljnik v korejski potovalni limuzini že odločneje zahrumel.

Najprej nas je peljal proti Brseču in pristanišču ob fjordu v Plominu – upravičeno mu pravijo tudi mesto duhov. Cesta naprej vodi proti Labinu, tam pa smo si raje privoščili ovinek prek vasice Trget in se vzdolž reke Raša vrnili na glavno istrsko cesto proti Pulju. In od tam naprej vzdolž zahodne obale Istre, mimo Rovinja, Poreča, Novigrada in Umaga nazaj v Slovenijo.

Kaj smo ugotovili ob druženju s stingerjem GT za dobrih 60 tisoč evrov?



Stinger si kratico GT prav gotovo zasluži. Prepriča z zares veliko prostora za potnike in tudi relativno dosti prostora za prtljago. Hvalimo petvratno karoserijsko zasedbo, ki načeloma limuzinski videt stingerja nadgradi s klasičnim odpiranjem zadnjih vrat.



Šestvaljnik z močjo 272 kilovatov (370 'konjev') in 510 njutonmetri navora med ovinki izpolni vsa pričakovanja. Tako iz vidika zmogljivosti, prožnosti kot tudi privlačnega hropenja 3,3-litrskega šestvaljnika. Vsekakor je to pravi motor za stingerja, ki lahko unovči njegove nesporne GT potenciale. Izbira varčnejšega dizelskega motorja (188 kW) je cenovno ugodnejša, toda ker ta dizelski motor spada med glasnejše, bi se celotna slika stingerja kot avtomobilskega cestnega uživača zagotovo vsaj delno podrla.



Oprema GT prinaša skoraj popolno opremljen avtomobil, ki ima polno dobro delujočih varnostnih sistemov, žaromete Bi-LED, ogrevane in hlajene sedeže, ogrevan volanski obroč, elektronsko nastavljivo podvozje in podobno. Foto: Gregor Pavšič



Še najbolj se zatakne pri porabi goriva. Ob relativno dinamični vožnji se je gibala vsaj okoli 13 litrov goriva na 100 prevoženih kilometrov, tudi z varčno vožnjo pa nam je pod deset litrov ni uspelo spustiti.



Avtomobil nudi izbiro več programov vožnje. Pri osnovnem comfort je blaženje precej mehko in takrat voznik dobro začuti stingerjeve 1,8 tone mase. Zato smo vsaj med ovinki veliko raje uporabljali program Sport.



Stingerja GT je sicer težko objektivno ocenjevati. To je prvi tak poizkus znamke Kia, da izdela avtomobil za resnično prestižno premium druščino. Stinger ni najpomembnejši avtomobil korejske znamke v Evropi (drugače bo morda v ZDA), kjer sta glavna modela športni terenec sportage in novi ceed. Stinger je za Kio predvsem tehnološki dokaz, česa se znajo domisliti, to razviti in izdelati na tehnološko zelo visoki ravni.



Tale ključ je eden najbolj vpadljivih elementov novega stingerja. Foto: Gregor Pavšič



Kar lahko njihovi inženirji naredijo za stingerja, lahko jutri (ali pojutrišnjem) ponovijo tudi pri ceedu, sportageu, stonicu … Na tem mestu so inženirji – v prvi vrsti Albert Biermann (nekdaj vodja BMW oddelka M) – naredili odlično delo.



Tak stinger GT z motorjem V6 stane več kot 60 tisoč evrov. To je za avtomobil znamke Kia seveda veliko, a podobno opremljene potovalne limuzine (neposredno konkurenčnih dejansko niti ni veliko, morda BMW 4 GT, audi A5 sportback) premium proizvajalcev bi bile še bistveno dražje.



Upamo si trditi, da kakovostna razlika med stingerjem GT in na primer nemškimi premium tekmeci ne upravičuje takšne cenovne razlike. Kdor se vsaj malo požvižga na znamko, bo s takim avtomobilom na cesti dobil zares veliko. Saj ne da bi bili vsi materiali in podrobnosti v notranjosti na ravni premium konkurence, a razlike so presenetljivo majhne. In še to, več ko voznik preživi časa s stingerjem GT, bolje se razumeta. Stinger si kratico GT prav gotovo zasluži. Prepriča z zares veliko prostora za potnike in tudi relativno dosti prostora za prtljago. Hvalimo petvratno karoserijsko zasedbo, ki načeloma limuzinski videt stingerja nadgradi s klasičnim odpiranjem zadnjih vrat.Šestvaljnik z močjo 272 kilovatov (370 'konjev') in 510 njutonmetri navora med ovinki izpolni vsa pričakovanja. Tako iz vidika zmogljivosti, prožnosti kot tudi privlačnega hropenja 3,3-litrskega šestvaljnika. Vsekakor je to pravi motor za stingerja, ki lahko unovči njegove nesporne GT potenciale. Izbira varčnejšega dizelskega motorja (188 kW) je cenovno ugodnejša, toda ker ta dizelski motor spada med glasnejše, bi se celotna slika stingerja kot avtomobilskega cestnega uživača zagotovo vsaj delno podrla.Še najbolj se zatakne pri porabi goriva. Ob relativno dinamični vožnji se je gibala vsaj okoli 13 litrov goriva na 100 prevoženih kilometrov, tudi z varčno vožnjo pa nam je pod deset litrov ni uspelo spustiti.Avtomobil nudi izbiro več programov vožnje. Pri osnovnem comfort je blaženje precej mehko in takrat voznik dobro začuti stingerjeve 1,8 tone mase. Zato smo vsaj med ovinki veliko raje uporabljali program Sport.Stingerja GT je sicer težko objektivno ocenjevati. To je prvi tak poizkus znamke Kia, da izdela avtomobil za resnično prestižno premium druščino. Stinger ni najpomembnejši avtomobil korejske znamke v Evropi (drugače bo morda v ZDA), kjer sta glavna modela športni terenec sportage in novi ceed. Stinger je za Kio predvsem tehnološki dokaz, česa se znajo domisliti, to razviti in izdelati na tehnološko zelo visoki ravni.Kar lahko njihovi inženirji naredijo za stingerja, lahko jutri (ali pojutrišnjem) ponovijo tudi pri ceedu, sportageu, stonicu … Na tem mestu so inženirji – v prvi vrsti(nekdaj vodja BMW oddelka M) – naredili odlično delo.Tak stinger GT z motorjem V6 stane več kot 60 tisoč evrov. To je za avtomobil znamke Kia seveda veliko, a podobno opremljene potovalne limuzine (neposredno konkurenčnih dejansko niti ni veliko, morda BMW 4 GT, audi A5 sportback) premium proizvajalcev bi bile še bistveno dražje.Upamo si trditi, da kakovostna razlika med stingerjem GT in na primer nemškimi premium tekmeci ne upravičuje takšne cenovne razlike. Kdor se vsaj malo požvižga na znamko, bo s takim avtomobilom na cesti dobil zares veliko. Saj ne da bi bili vsi materiali in podrobnosti v notranjosti na ravni premium konkurence, a razlike so presenetljivo majhne. In še to, več ko voznik preživi časa s stingerjem GT, bolje se razumeta.

Odsek obalne istrske ceste pri Novigradu. Foto: Gregor Pavšič

Kamere za nadzor okrog avtomobila delujejo odlično. Z njihovo pomočjo smo ta 4,8 metra dolg avtomobil zlahka zapeljali tudi na pomol. Foto: Gregor Pavšič

Stinger pozna tudi projekcijo določenih podatkov o vožnji pred voznika na vetrobransko steklo. Foto: Gregor Pavšič

Pri vseh stingerjih za prenos moči poskrbi osemstopenjski samodejni menjalnik, ki dobro opravi svoje delo. Za večji nadzor nad pretikanjem so vozniku na voljo še obvolanske ročice. Foto: Gašper Pirman