Kia ima vse več nekdanjih ljudi BMW: to je nova okrepitev

Korejski avtomobilski koncern Hyundai-Kia je v svoje vrste zvabil že precej nekdanjih vidnih ljudi nemškega BMW-ja. Omenimo le Alberta Biermanna, nekdaj vodjo programa M pri BMW, in zdaj vodilnega oblikovalca Karima Habiba. Zadnja pridobitev je Jochen Paesen. Ta je bil zadnja tri leta sicer zaposlen pri kitajskemu start-upu NIO.

Od Volkswagna v BMW in nato kitajsko znamko NIO

Pri BMW je bil Paesen zadolžen za oblikovanje konceptnega vozila BMW vision efficient dynamics in notranjosti BMW-ja i8 roadster. Leta 2014 in 2015 je bil vodja notranjega oblikovanja pri BMW i. Še pred tem je Paesen delal pri Volkswagnu, kjer se je podpisal tudi pod notranjost poltovornjaka amaroka.

Paesen bo pri znamki Kia delal pod okriljem Habiba, lociran pa bo v oblikovalskem centru v korejskem Namyangu. Oblikovalski jezik je za znamko Kia pomemben za podporo novi strategiji znamke, ki so jo poimenovali »načrt S«. Ta predstavlja preusmeritev k vozilom z elektrificiranimi pogoni. Do leta 2025 nameravajo imeti enajst električnih vozil, tega leta pa želijo znotraj svoje prodaje doseči 25-odstotni delež do okolja prijaznih vozil.