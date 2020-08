Kdo so Afričani, ki imajo že dve letali Adrie Airways?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To letalo, ki bo imelo v Nigeriji oznako 5N-BXO, je pod Adrio Airways letelo z oznako S5-AAU.

To letalo, ki bo imelo v Nigeriji oznako 5N-BXO, je pod Adrio Airways letelo z oznako S5-AAU. Foto: Ibom Air

Že dve nekdanji letali, prav tako nekdanjega slovenskega prevoznika Adria Airways, letita v Afriki. Obe sta last mlade, a državne družbe v Nigeriji. Poslovanje mladega prevoznika je sicer zelo nepregledno.

Že maja je v roke nigerijski letalski družbi odšlo nekdanje letalo Adrie Airways, to je Bombardierjevo letalo CRJ-900 LR z vzdevkom "Vesna". Zdaj je k isti družbi romalo še drugo Adrijino letalo enakega tipa, ki smo ga v Sloveniji poznali po vzdevku "Urška", je poročal slovenski letalski portal Sierra5.

Ibom Air je tako dobil v svojo floto pet letal enakega tipa. Družbo so sicer v Nigeriji ustanovili šele lani. Trenutno imajo tako v floti šele pet letal, letijo pa na štiri destinacije. Njihova baza je letališče Akwa Ibom.

Foto: Ibom Air

To je prva letalska družba v zvezni državi Akwa Ibom, ki leži na jugu Nigerije. Guverner Udom Emmanuel predstavlja družbo kot enega od svojih največjih dosežkov in tako ni manjkal niti ob lanskem krstnem poletu njihovega letala.

Toda nigerijski mediji poročajo o nepreglednosti poslovanja prevoznika. Tako ni znan državni delež v lastniški strukturi prevoznika, vsaj ob prvih poletih niso bili znani vodstvena ekipa, imena tehničnih partnerjev, prav tako ne ves vložek v vzpostavitev letalskega prevoznika, opozarjajo pri nigerijskem The Guardianu.

Bodo s petimi letali regionalnega tipa lahko uspešni?

V preteklosti je v Afriki bankrotiralo že mnogo letalskih prevoznikov. Dobički so majhni in pogosto odvisni od menjalnega tečaja med lokalnimi valutami (prihodki od prodanih kart) in stroški vzdrževanja ter goriva (navadno v ameriških dolarjih).