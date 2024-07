Kdaj sledijo tisti cenejši? Renaultove "petke" v Slovenijo letos ne bo.

Največja ovira pri izdatnejšem preboju električnih avtomobilov sta še vedno predvsem njihova cena in dejstvo, da so jih proizvajalci do zdaj izdelovali predvsem v cenovnem segmentu nad 40 tisoč evri.

Med manjšimi avtomobili, ki so bolj kot vlogi prvega namenjeni vlogi drugega domačega avtomobila, je konkurence za zdaj še malo. To velja za Evropo, nikakor pa za Kitajsko – tamkajšnji proizvajalci, začenši z največjim BYD, imajo manjše avtomobile že v ponudbi. To niso mikro mestni malčki, temveč solidno veliki avtomobili. BYD seagull je eden takih in Kitajci ga slej kot prej nameravajo pripeljati v Evropo. Vsaj pred uvedbo višjih carin so zanj obljubljali ceno pod 20 tisoč evri.

Solidno opremljeni avtomobili razreda renault clio stanejo že blizu 20 tisoč evrov. Foto: Aleš Črnivec

Kje je torej magična meja pri ceni za take avtomobile? V Evropi so trenutno še na voljo tudi zelo poceni avtomobili, a vprašanje je, kako dolgo bodo take cene še mogoče. Nekaterim avtomobilom so življenjsko dobo podaljšali z odlogom ostrejših normativov Euro 7.

Tak primer je škoda fabia, ki je v Sloveniji z osnovnim bencinskim motorjem danes na voljo že za 14 tisoč evrov. Toda če je treba za nekoliko bolje opremljeno fabio (ali renault clio) odšteti že skoraj 20 tisočakov in hibridne različice tega razreda stanejo blizu 25 tisočakom, je to že realnejši pogled v prihodnost.

Vprašanje, koliko cenejši morajo postati električni avtomobili, je odvisno predvsem od tega, koliko bodo v prihodnje stali klasični (hibridni) avtomobili. Trenutna razlika med primerljivo opremljenim bencinsko gnanim in električnim modelom, primer peugeot 208 in e-208, je brez upoštevane subvencije deset tisoč evrov.

Hyundaiev električni adut bo iz Koreje uvoženi inster. Foto: Hyundai

Volkswagen ID.2all za zdaj še kot zasnova, ki je blizu serijskemu avtomobilu. Foto: Volkswagen

Električna "petka" v Slovenijo prihodnje leto in gneča bo precejšnja

Za zdaj je glede novih manjših električnih avtomobilov dokaj veliko napovedi, a še tudi dokaj malo konkretnih podatkov. Renault pripravlja električno "petko", ki je letos po naših informacijah v Slovenijo še ne bo. V Franciji bo z večjo baterijo stala vsaj 29 tisoč evrov, tista cenejša z manjšo pa na trg pride pozneje.

Volkswagen je pri modelu ID.2 za zdaj še na ravni zasnove, obljubili pa so začetno ceno okrog 25 tisoč evrov. Zanimiva novost je citroen e-C3, ki bo v Sloveniji stal nekaj pod 25 tisočaki. Vsaj v Franciji je njegov brat križanec, torej C3 aicross, v električni različici komaj kaj dražji ob hibridne različice. Kakšne bodo cene zanj v Sloveniji, kjer Citroen nima neposrednega uvoznika v lasti proizvajalca, za zdaj še ni znano.

Stellantis z izbiro hibrida ali elektrike, Hyundai uvaža povsem električnega insterja

Na osnovi istega avtomobila predvidoma proti koncu leta v Slovenijo prihaja tudi nova opel frontera, kjer bo skladno s Stellantisovo prakso šlo za kombinacijo izbire tako blagega hibrida kot polnega električnega pogona. Prav tako lahko relativno kmalu pričakujemo tudi sorodno fiat grande pando.

Ena izmed pomembnejših novosti bo prav gotovo hyundai inster, ki obljublja spodobno velik avtomobil. V Slovenijo bo ta avtomobil predvidoma pripeljal v prvi polovici prihodnjega leta. Dolg bo 3,8 metra in bo imel dve velikosti baterije. Izhodiščna cena naj bi bila dobrih 20 tisočakov.

Cupra je z bornom v Sloveniji s ceno pod 35 tisočaki dosegla dober prodajni rezultat. Foto: Gregor Pavšič

Springi za zdaj le iz zaloge, prihod prenovljenega bodo diktirale tudi višje carine

Najcenejši električni avtomobil na trgu je trenutno dacia spring. Njegova cena je med 23 in 25 tisoč evri, a to so še springi pred prenovo oziroma gre za vozila z zaloge.

Kdaj bo v Slovenijo pripeljal prenovljeni spring in kakšna bo njegova cena, saj ga izdelujejo na Kitajskem in ga bodo tako doletele višje carine, prav tako še ni znano.

Cena je pomembna: cenovno mejo pod 35 tisoč evri je najbolje izkoristil cupra born

Da je cena pri uspešnosti električnega avtomobila sploh v segmentu manjših vozil, kjer doseg, velikost baterije in tudi učinkovitost hitrega polnjenja DC ne igrajo tako pomembne vloge kot pri večjih vozilih, še kako pomembna, je letos dokazal cupra born. V prvem polletju je bil za obema teslama tretji najuspešnejši električni avtomobil.

Zanj so pri uvozniku pripravili ceno pod 35 tisoč evri, kar je meja za višjo subvencijo v višini 6500 evrov. Pod to ceno je Volkswagen uspel prav tako spraviti nekaj svojih ID.3 (ne v redni ponudbi, gre za vozila iz zaloge). Cupra born in podobni avtomobili so sicer dimenzijsko večja vozila kot električni (pri)mestni avtomobili, ki smo jih omenili zgoraj.

Na prihodno dinamiko dogajanja na trgu bodo pomembno vplivale kitajske avtomobilske znamke. Te so doma in tudi globalno prodajno zelo uspešne, v Evropo pa za zdaj vstopajo previdno in z dokaj visokimi cenami. Stellantis ima navsezadnje zdaj v lasti celo kitajsko znamko Leapmotor, ki bo električnega malčka izdelovala na Poljskem.