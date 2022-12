Kdaj preboj? Evropa pred Kitajci šele leta 2030.

Evropsko avtomobilsko združenje z oznako ACEA je analiziralo trende in razvoj prodajnih številk električno gnanih avtomobilov. Glede na trenutne prodajne rezultate je z vidika tržnega deleža električnih avtov Kitajska pred Evropo in ZDA, toda sodeč po analizi ACEA se bo evropski trg pri električnih avtov leta 2025 v Evropi zbudil. Že leta 2030 pa bo delež prodanih električnih avtov v Evropi prehitel Kitajsko in bo postal največji trg za to vrsto avtov.