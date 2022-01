Kar 70 let se je vozil brez izpita, zdaj so ga ujeli

Policija je s pomočjo nadzornih kamer ujela danes 83-letnega voznika in mu očitno sploh prvič do zdaj želela preveriti dokumente. Ko so pripeljali do minija v britanskem mestu Bulwell, so bili zelo presenečeni. Kot jim je povedal voznik, je avtomobile brez vozniškega dovoljenja in zavarovanja vozil že vse od svojega dvanajstega leta. Očitno pa v vsem tem času ni naredil prometnega prekrška, niti se ni zapletel v prometno nesrečo in se uspešno izogibal tudi policijskim prometnim kontrolam.

“Z vse večjim številom nadzornih kamer je treba imeti ustrezna dovoljenja tudi za krajše poti z avtomobilom. Kajti nekoč boste ujeti,” so zapisali policisti iz Bulwella.