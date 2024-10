Medtem ko so se v Parizu na razstavišču predstavili evropski in kitajski avtomobilski proizvajalci, so nemške znamke predstavile podatke za tretje četrtletje in izrazit padec svoje uspešnosti na Kitajskem.

BMW je imel najstrmejši padec prodaje v zadnjih štirih letih, in sicer za 30 odstotkov. Mercedesova prodaja je padla za 13 odstotkov in to predvsem na račun manjšega povpraševanja po najdražjih modelih, kot sta razred S in maybach. Porsche je imel prav tako najslabše četrtletje v tem desetletju, kar pomeni 19-odstotni padec. Volkswagen je prav tako poročal o 15-odstotnem padcu prodaje.

Največ skrbi povzroča nekonkurenčnost na trgu električnih avtomobilov

Nemški avtomobilski proizvajalci še vedno nadzirajo skoraj 15 odstotkov kitajskega trga, a pred petimi leti je ta delež znašal še 25 odstotkov trga. Med električnimi (oziroma priključnimi) avtomobili, ki so na Kitajskem v stalnem porastu, je nemški delež trenutno pod desetimi odstotki. Zato ne preseneča, da je vrednost delnic znamk Volkswagen, Mercedes ali BMW trenutno le na polovici vrednosti kitajskega BYD.

Foto: SAIC

Naložba v Kitajsko je bila prevelika, da bi bil umik sploh mogoč

Nemci se za zdaj še nočejo spustiti v agresivnejšo prodajo, ki bi zajemala popuste. Cenovna vojna se je že razplamtela med domačimi proizvajalci in to na trgu, kjer dolgoročno ne bo dovolj prostora za vse. Pri Volkswagnu so napovedali, da se bodo igrali na dolgi rok in da si ne želijo pridobivati tržnega deleža na račun dobičkonosnosti.

Nemci imajo skupno na Kitajskem več kot 40 tovarn, kar je več, kot jih imajo v Evropi. Naložba v Kitajsko je bila izjemno velika, zato umik (kot so storili General Motors, Suzuki, Mitsubishi …) ne pride v poštev. Prav tako je prodaja na Kitajskem za nemške proizvajalce velikega pomena.

Zaostanek pri programskem delu avtomobilov

Pri električnih vozilih se Kitajci raje odločajo za domače avtomobile, ki so predvsem programsko veliko naprednejši in za nameček še občutno cenejši.

Iz teh razlogov se je že več evropskih proizvajalcev povezalo s kitajskimi družbami (Volkswagen z Xpengom, Audi s SAIC, BMW z Great Wallom …) in bodo avtomobile za zahtevni kitajski trg razvijali skupaj.