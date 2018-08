Junak Pike's Peaka v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto in nedeljo 24. gorska dirka v Ilirski Bistrici

Gorsko-hitrostna dirka proti Šembijam je eden vsakoletnih vrhuncev slovenskega avtomobilskega športa. Dirka je v svoji 24. zaporedni izvedbi letos spet del FIA evropskega gorskega prvenstva in odziv na dirko ni bil še nikoli tako velik. Organizatorji so namreč prejeli več kot 200 prijav. Skupno se je namreč prijavilo 213 voznikov iz 10 različnih držav.

Organizatorji iz vrst AK Olimpija in AŠ2005 ocenjujejo strošek izvedbe dirke na okrog 100 tisoč evrov. Foto: Gregor Pavšič Faggioli proti Šembijam po novo zmago in rekord?

Prvo ime dirke bo aktualni evropski prvak Simone Faggioli, tovarniški voznik italijanske Norme. Italijan je letos sicer izpustil nekaj dirk evropskega prvenstva in bo tako moral naslov najbrž predati rojaku Christianu Merliju (osella FA30). Faggioli se na slovenske ceste sicer spet vrača v odlični formi in ob pravih vremenskih pogojih bo lahko naskakoval nov rekord pet kilometrov dolgega odseka do Šembij.

Faggiolijev projekt leta je bil nastop na slavni ameriški gorski dirki Pike's Peak. Tam je vozil prav športni prototip norma M20 SF in z njim v absolutni konkurenci zasedel odlično drugo mesto. Premagal ga je le tovarniški dirkač Volkswagna Romain Dumas, ki je z električnim prototipom postavil tudi nov absolutni rekord te znamenite ceste. Faggioli je za Dumasom zaostal 40 sekund, a je bil tudi 50 sekund hitrejši od vseh zasledovalcev. Za prejšnjim rekordom Sebastiena Loeba (peugeot 208 T16) je Faggioli kot večkratni evropski gorski prvak zaostal za 24 sekund. Italijan je vseeno na Pike's Peak postavil tretji najhitrejši čas do zdaj.

Sobota, 1. september 2018:



10.00 – 1. vožnja za trening

1 uro po 1. treningu – 2. vožnja za trening

1 uro po 2. treningu – 3. vožnja za trening



Nedelja, 2. september 2018:



8.30 – 1. tekmovalna vožnja

13.00 – 2. tekmovalna vožnja

Video – Simone Faggioli na Pike's Peaku

Dvestoglava množica dirkačev bo zelo pisana

V konkurenci več kot 200 voznikov bo v soboto (trije treningi) in nedeljo (dve tekmovalni vožnji) nastopila zelo pisana zasedba tako voznikov kot tudi avtomobilov. Iz slovenskega vidika bo zanimiv nastop Patrika Zajelšnika s športnim prototipom, ki s slovensko licenco sicer dirka v Nemčiji. Možnosti za visoko uvrstitev ima s svojo formulo 3 tudi Vladimir Stankovič. V konkurenci državnega prvenstva je letos spet neulovljiv Milan Bubnič z vrhunsko pripravljeno lancio delto.

Vladimir Stankovič s svojo novo letošnjo formulo. Foto: Uroš Modlic

Milan Bubnič iz Kleka pri Pivki je vselej ljubljenec gledalcev proti Šembijam. Foto: Gregor Pavšič