Je še kralj src? V Slovenijo je pripeljal novi volkswagen golf.

Ob svoji 50-letnici je v Slovenijo pripeljal novi volkswagen golf, ki kljub izrazitemu in desetletje dolgemu trendu povpraševanja po športnih terencih ostaja resen, vsakodnevno uporaben in tudi cenovno dovolj dostopen avtomobil.

Foto: Gregor Pavšič Volkswagen golf je ena najbolj prepoznavnih in uspešnih avtomobilskih klasik, ki je v zadnjih 50 letih pomembno soustvarjala avtomobilski svet. Tudi golf pa ni bil imun na avtomobilske trende, ki so zanj v Evropi neizprosni. V zadnjih desetletjih se je povsem obrnilo razmerje v prodaji novih avtomobilov med klasičnimi kombilimuzinami in športnimi terenci.

Leta 2013 so v Sloveniji prodali trikrat toliko kombilimuzin kot športnih terencev, danes pa je razmerje ravno nasprotno. Lani so v golfovem segmentu prodali 11.789 športnih terencev in le še slabih štiri tisoč kombilimuzin. Tudi na celotnem trgu je trend jasen – lahko so športni terenci predstavljali več kot 57 odstotkov vseh novo registriranih vozil v Sloveniji, kombilimuzine s prisekanim zadkom pa le še dobrih 23 odstotkov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Korak nazaj pri digitalizaciji, golf je še vedno vsakodnevno uporabna vozniška klasika

Po petih letih pa so pri Volkswagnu vseeno prenovili golfa, ki kljub "staromodni" obliki lahko kupcem še vedno ponuja odličen avtomobil. Golf se je skozi svojo evolucijo spreminjal le malenkostno in previdno. Po zadnji prenovi so mu na volan vrnili klasične gumbe, saj so bili tisti haptični in občutljivi na dotik neuspešen poizkus pretirane modernizacije avtomobila.

Na vrhu sredinske konzole pa se še naprej bohoti večji zaslon, ki je tudi osnova informacijsko-telematske komunikacije z avtomobilom. Korak naprej ostaja tudi samodejni menjalnik z elektronsko povezavo, kar omogoča le manjše stikalo med sprednjima sedežema. Golf je kajpak povezljiv in nudi nekaj tiste digitalne modernosti, ki ji je danes težko ubežati.

Resda ni SUV, a zato je tudi veliko dostopnejši

Morda je te še vedno preveč za starejše tradicionalne kupce, ki pa zato z golfom v vseh ozirih dobijo preizkušen avtomobilski recept. Navsezadnje golf ohranja tudi svojo karavansko izvedbo variant.

Na drugi strani so hibe za tistega, ki se je v zadnjem desetletju privadil športnih terencev, prav tako jasne. Sedi se nižje, prostora na zadnjih sedežih je prav tako nekaj manj kot v SUV-jevskih ali celo električnih bratih (prostornost zadaj je sicer povsem spodobna). Toda (tudi) zato je golf za vsaj okrog 12 tisoč evrov cenejši od tiguana, ki načeloma sodi v isti avtomobilski razred.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Za prenovljenega volkswagen golfa bo treba odšteti vsaj nekaj več kot 24 tisoč evrov, cene nekoliko bolje opremljenih različic pa se gibljejo med 25 in 30 tisočaki. Karavan je od kombilimuzine dražji le za okrog 500 evrov.

Pri motorjih ima golf zelo širok spekter ponudbe. Motorji imajo vsaj 1,5 litra delovne prostornine in štiri valje, saj vstopni motor ni več litrski trivaljnik. Osnovni ima moč 85 kilovatov, zmogljivejši hibridni pa je na voljo tako s 85 kot tudi 110 kilovati. Neelektrificirani motor je prav tako na voljo z ročnim šeststopenjskim menjalnikom, pri hibridu pa je edina možnost sedemstopenjski samodejni menjalnik DSG.

Oba menjalnika sta na voljo tudi pri dvolitrskih dizelskih motorjih, kjer sta na razpolago dve moči: to je spet 85 in 110 kilovatov.

Od jeseni bo v ponudbi tudi najzmogljivejši dvolitrski bencinski motor TSI z močjo 245 kilovatov in štirikolesnim pogonom. Prav tako naknadno v ponudbo prihaja priključni hibrid z večjo baterijo in uradno do sto kilometrov dosega, pa tudi možnostjo (dragega) hitrega polnjenja.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič