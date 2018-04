Je Donald Trump že dobil svojo novo limuzino?

Cadillac je domnevno že končal razvoj nove limuzine za ameriškega predsednika in Donald Trump se bo z njo v javnosti pokazal že letos poleti.

Donald Trump danes še vedno uporablja predsedniško limuzino predhodnika Baracka Obame. Foto: Reuters

The Beast - To je najvarnejši avtomobil na svetu

Donald Trump je ob začetku svojega predsedovanja ZDA prevzel tudi floto predsedniških avtomobilov. Limuzine niso bile nove, saj jih je ob začetku svojega prvega mandata že leta 2009 dobil njegov predhodnik Barack Obama. Po poročanju ameriških medijev pa bodo pri General Motorsu vendarle v kratkem končali Trumpovo novo predsedniško limuzino oziroma The Beast, kakor tudi rečemo vozilu ameriškega predsednika.

Pri Cadillacu svoje delo že opravili

"Svoje delo smo opravili in predali ključe naročniku," je za ameriški Fox News povedal predsednik Cadillaca Johann de Nysschen. Na ameriških cestah so fotografi že ujeli zamaskirano vozilo, ki je opravljalo še razvojno fazo in nabiralo testne kilometre. General Motors, del koncerna je tudi Cadillac, bo vsa potrebna vozila za Trumpovo delegacijo izdelal v pogodbeni vrednosti 15,7 milijona ameriških dolarjev.

Trumpova administracija je potrdila zaključno fazo razvoja avtomobila, ki ga bo predsednik po njihovih besedah začel javno uporabljati že letos poleti.

Cadillac izdeluje vozila za ameriške predsednike že od leta 1993 in po pogodbi s Trumpom ni imel konkurenčnih ponudb znamk, kot sta Lincoln in Chrysler.