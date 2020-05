Izpolnjena želja in nepozabno doživetje: fantek, ki je zbežal od doma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petletnemu Adrianu Zamarripi, ki se je želel z avtomobilom odpeljati in kupiti lamborghinija, je eden izmed lastnikov teh avtomobilov uresničil željo in mu vsaj za nekaj minut omogočil izkušnjo pravega superšportnika.

Pred dnevi smo pisali o petletnem fantku, ki je doma v Utahu vzel družinski avtomobil in se z njim odpeljal proti Kaliforniji. Tam je želel kupiti lamborghinija. S sabo je imel le nekaj dolarjev, na avtocesti pa ga je ustavila policija. Na njihovo začudenje so za volanom našli majhnega fanta.

Družini so se oglasili lastniki lamborghinijev

Novica o tem dogodku je zaokrožila po vsem svetu in njegovo družino je več lastnikov lamborghinijev povabilo na testno vožnjo z njihovimi superšportniki. Enemu izmed vabil so se res odzvali in malega Adriana je v svojega črnega huracana sprejel Jeremy Neves.

Ta je Adrianu omogočil osebni stik z lamborghinijem, nato pa izpostavil pomen otrokovih sanj in odločenosti. Okrcal je tudi komentarje, da bi morali fanta in njegovo družino za dogodek resneje kaznovati. Adrianu je omogočil vožnjo s huracanom in morda bo fant takrat, ko odraste, tudi zares lahko kupil tak avtomobil.

Foto: osebni arhiv Jeremy Neves

