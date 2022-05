Izjemni prizori “ure resnice” in rane bleščečega spektakla #foto

Tako kot lani je tudi letos svetovno prvenstvo v znamenju Toyote. Na prvem reliju so bili z Ogierjem drugi, nato so z Rovanpero trikrat v velikem slogu zmagali. Prednost Toyote e tudi v zanesljivi tehniki in vozniškemu mojstrstvu Rovanpere, ki je na Portugalskem do zmage prišel brez omembe vrednih težav.

Tako kot lani je tudi letos svetovno prvenstvo v znamenju Toyote. Na prvem reliju so bili z Ogierjem drugi, nato so z Rovanpero trikrat v velikem slogu zmagali. Prednost Toyote e tudi v zanesljivi tehniki in vozniškemu mojstrstvu Rovanpere, ki je na Portugalskem do zmage prišel brez omembe vrednih težav. Foto: Red Bull

Kalle Rovanpera ima po treh zmagah že 46 točk prednosti pred zasledovalci. Foto: Red Bull Prvi makadamski reli sezone je bil v svetovnem prvenstvu vselej prava ura resnice. Portugalska je pretekli konec tedna še tretjič zapored okronala 21-letnega Kalleja Rovanpero (Toyota), ki je kljub neugodnemu štartnemu položaju že kar skrb vzbujajoče suvereno obvladal tekmece in zmagal v velikem slogu. Reli je ostal zvest portugalski tradiciji – ob hitrostnih preizkušnjah je bilo na deset tisoče ljudi, vzdušje je bilo odlično, enako je bila tokrat vrhunska tudi zasedba zasebnih voznikov in vse to je prineslo tudi veliko atraktivnih potez na pogosto razritih makadamskih cestah v okolici Porta.

Ko že tretjeuvrščeni zaostaja več kot dve minuti …

V ozadju svetovnega prvenstva pa ne glede na vrhunske športne prireditve tudi marsikaj škripa. V prvenstvu sta tudi letos s polnim programom prisotna le dva proizvajalca avtomobilov. Ker je Toyota tako dominantna, se jim je na Portugalskem šele na zadnji hitrostni preizkušnji izmaknila trojna zmaga.

Več kot dve minuti zaostanka tretjeuvrščenega Sorda prav tako kaže na velike kakovostne razlike med vozniki, kjer jih večina, kajpak z izjemo Rovanpere, vozi proti koncu svojih profesionalnih karier. Hyundai ima kljub mojstrskim predstavam Thierryja Neuvilla veliko težav z zanesljivostjo, poltovarniški M-Sport Ford pa je z izjemo Loebove zmage v Monte Carlu letos dosegel manj od pričakovanega. Prvi voznik moštva Craig Breen je za zdaj celo eno od največjih razočaranj prvenstva.

Izjemna atmosfera ob slovitem skoku blizu mesteca Fafe, kjer se tudi zaključi portugalski reli. Foto: Red Bull

Portugalski reli z zahtevnimi makadamskimi cestami ne dopušča napak. Foto: Red Bull

Video – hibridni pogon v servisni coni

Brez razvoja in promocije: hibridni pogon je produkt enotnega dobavitelja

FIA je za letošnje leto v reliju vpeljala nov razred Rally1 in tovarniškim specialkam prvič namenila hibridni pogon. To se zdi smiselno, saj je hibrid tudi v serijskem avtomobilskem svetu tisti vmesni in trenutno zelo dobro delujoči alternativni pogon. Reli je bil vedno predvsem razvojni laboratorij proizvajalcev, ki so lahko v najtežjih pogojih razvijali sisteme za svoje avtomobile. Marsikateri sestavni del se je najprej uveljavil na dirkah in nato še v serijskih avtomobilih.

Toda v dirkalnikih Rally1 so hibridni pogoni enotni oziroma jih izdeluje zunanji dobavitelj. To pomeni, da Toyota ni toliko uspešnejša od Hyundaia, ker bi bil njihov hibrid toliko boljši. Prav tako težave Korejcev ne povedo, da je njihov pogon v serijskih avtomobilih manj zanesljiv. Od vložka v svetovni reli tako Toyota kot Hyundai na področju hibridnega pogona nimata niti razvoja niti neposrednega promocijskega učinka.

Velike težave s pregrevanjem notranjosti

Hibridne pogone so letos moštva vpeljala z veliko previdnosti. Dirkalniki bi morali na električni pogon peljati tudi na etapah skozi mesta, a trenutno je uporaba elektromotorjev še vedno zapovedana le v znotraj servisne cone.

Na Portugalskem se je pokazala še težava s pregrevanjem notranjosti – izpušni sistemi namreč niso speljani sredinsko, temveč po skrajno desni strani, zato so bile temperature na sovozniški strani že pri precej zmernih portugalskih temperaturah komaj znosne. Moštva zahtevajo hitre prilagoditve. Podobna težava se je pokazala tudi na reliju na Hrvaškem, ko je vzvratni trk Oliverja Solberga prek porinjene izpušne cevi poškodoval baterijski del pogona in je ta zato zagorel.

This is a real problem with the new #wrc Rally1 cars. Not a simple fix either. Just look at the exhaust routing on the @MSportLtd Puma. https://t.co/HLeqlfb9MF pic.twitter.com/Cz7l60YiPW — Colin McMaster (@colmcklein) May 23, 2022

Ford puma rally1 velja za najbolj vpadljiv tovarniški dirkalnik, toda M-Sport z delno podporo Forda letos (izjema je bila Loebova zmaga v Monte Carlu) še ni kos Toyoti in Hyundaiju. Foto: Red Bull

Hyundai je zadnji razvil dirkalnik za letošnjo sezono in še vedno imajo preveč težav z zanesljivostjo. To so slabi obeti pred dvema zahtevnima makadamskima relijema na Sardiniji in v Keniji. Foto: Hyundai

Prihodnost je v hibridu, toda Hyundai je danes že tehnološko močnejši pri elektriki

FIA že komaj nekaj mesecev po uvedbi hibridnih tovarniških specialk že razmišlja o novi generaciji teh avtomobilov. Prave revolucije po besedah Andrewa Wheatleyja ne bo, zato lahko pričakujemo evolucijo priključno hibridnih pogonov.

Te usmeritve bodo pomembne pri privabljanju novih proizvajalcev v svetovno prvenstvo. V hibridnem okolju je Toyota kot doma, pa tudi če v dirkalnike niti ne more vgraditi svojega lastnega hibridnega znanja. Hyundai, ki bo v ZDA za 5,5 milijarde dolarjev gradil prvo namensko tovarno za električne avtomobile, je že nekaj mesecev na robu obstanka v svetovnem prvenstvu. Rezultatov ni, pozna odločitev za razvoj dirkalnika za leto 2022 pa se jim zdaj pozna pri konkurenčnosti in predvsem zanesljivosti.

Hyundai je danes tehnološki narekovalec trendov na področju električnih avtomobilov in prav tam so se za naslednje desetletje zavezali skoraj vsi velikoserijski proizvajalci avtomobilov. Med drugimi tudi Stellantis, ki ima pod svojim okriljem znamke z izrazitim športno preteklostjo: Peugeot, Opel, Citroen, Lancia, Fiat …

Kaj pa elektrika, ki so ji zavezani skoraj vsi proizvajalci?

Poskusi z elektriko v reli dirkalnikih so za zdaj zelo previdni. Tak pokal ima v Nemčiji Opel, v Avstriji so razvili škodo fabio rally2 z elektromotorji. Okolje je izjemno zapleteno. Težava ni le odsotnost hrupa, kar ne bi bilo pogodu navijačem ob progi, odpira se vprašanje mase, varnosti ob morebitnih požarih, predvsem pa enakovrednih pogojev za polnjenje vseh avtomobilov.

Uvedba vsaj spremljevalnega električnega programa pa bi bila lahko za svetovno prvenstvo zanimiva, to bi bil lahko magnet za nove proizvajalce in reli bi se postavil v vlogo pionirja, ne več le slabo odzivnega sledilca, kar je bil v zadnjem desetletju.

Uprave korporacij bodo vse težje odobrile drage razvoje, namenjene le ugledu znamke

V nasprotnem primeru bosta imela FIA in promotor svetovnega prvenstva velik izziv, da o nekaj milijonov vrednih naložbah na letni ravni prepričata pomembne avtomobilske znamke. Te so že tako obremenjene z visokimi razvojnimi stroški in razvoj morebitnega dirkalnega avtomobila, ki bo imel le malo tehnološko skupnega s serijskimi vozili in bo namenjen le krepitvi ugleda znamke, bo za uprave velikih korporacij vse težje upravičljiv.

Vse do takrat pa bomo letos očitno uživali predvsem v mojstrstvu Rovanpere, ne toliko v napetem obračunu za svetovnega prvaka, kjer ima Finec že zdaj izjemno visoko prednost. Vse bolj pa bo v ospredju tudi vprašanje, kateri vozniki bodo poleg Rovanpere v prihodnjem desetletju krojili vrh svetovnega relija. Menjava generacij voznikov, kot so Neuville, Tanak in Evans, je vse bližje.